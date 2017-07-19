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Piazza Affari positiva mentre il resto dell'Europa arranca
(Teleborsa) - Si chiude sopra la parità la seduta finanziaria di Piazza Affari, che fa meglio del listino azionario tedesco, colpito oggi da vendite generalizzate. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,63%. Gli investitori restano comunque all'erta in un contesto geopolitico fragile, mentre la tregua di due settimane fra USA ed Iran già è in bilico e lo Stretto di Hormuz di nuovo chiuso.
A Milano bene l'energia con Eni e Tenaris e l'utility Terna , in denaro anche Leonardo su cui il governo ragiona per il prossimo amministratore delegato, si fa il nome di Lorenzo Mariani in sostituzione di Roberto Cingolani. Giù Cucinelli dopo i dati di fatturato del primo trimetre in crescita.
Sul fronte macro, negli Stati Uniti il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA, che avanza a quota 1,171. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.792,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,81%.
Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +79 punti base, aumentando di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,80%.
Tra gli indici di Eurolandia sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell'1,14%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,22%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 47.328 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 49.728 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,54%.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente ENI, che vanta un incisivo incremento del 3,96%.
In luce Leonardo, con un ampio progresso del 3,14%.
Andamento positivo per Tenaris, che avanza di un discreto +2,6%.
Ben comprata Terna, che segna un forte rialzo del 2,49%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Recordati, che ha chiuso a -1,97%.
Tentenna Brunello Cucinelli, con un modesto ribasso dell'1,39%.
Giornata fiacca per Banca Mediolanum, che segna un calo dell'1,08%.
Piccola perdita per Buzzi, che scambia con un -1,06%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Comer Industries (+5,33%), Ascopiave (+3,30%), SOL (+3,13%) e MARR (+2,69%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%.
Soffre Reply, che evidenzia una perdita del 3,41%.
Preda dei venditori Piaggio, con un decremento del 2,86%.
Si concentrano le vendite su Juventus, che soffre un calo del 2,70%.
(Teleborsa) 09-04-2026 18:23
A Milano bene l'energia con Eni e Tenaris e l'utility Terna , in denaro anche Leonardo su cui il governo ragiona per il prossimo amministratore delegato, si fa il nome di Lorenzo Mariani in sostituzione di Roberto Cingolani. Giù Cucinelli dopo i dati di fatturato del primo trimetre in crescita.
Sul fronte macro, negli Stati Uniti il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA, che avanza a quota 1,171. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.792,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,81%.
Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +79 punti base, aumentando di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,80%.
Tra gli indici di Eurolandia sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell'1,14%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,22%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 47.328 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 49.728 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,54%.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente ENI, che vanta un incisivo incremento del 3,96%.
In luce Leonardo, con un ampio progresso del 3,14%.
Andamento positivo per Tenaris, che avanza di un discreto +2,6%.
Ben comprata Terna, che segna un forte rialzo del 2,49%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Recordati, che ha chiuso a -1,97%.
Tentenna Brunello Cucinelli, con un modesto ribasso dell'1,39%.
Giornata fiacca per Banca Mediolanum, che segna un calo dell'1,08%.
Piccola perdita per Buzzi, che scambia con un -1,06%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Comer Industries (+5,33%), Ascopiave (+3,30%), SOL (+3,13%) e MARR (+2,69%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%.
Soffre Reply, che evidenzia una perdita del 3,41%.
Preda dei venditori Piaggio, con un decremento del 2,86%.
Si concentrano le vendite su Juventus, che soffre un calo del 2,70%.
(Teleborsa) 09-04-2026 18:23
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Leonardo
|59,44
|+3,14
|17.38.26
|56,12
|59,50
|57,23
|Piaggio
|1,562
|-2,86
|17.35.05
|1,542
|1,59
|1,59
|Juventus Fc
|2,018
|-2,70
|17.35.17
|2,018
|2,088
|2,072
|Terna
|10,305
|+2,49
|17.35.11
|10,09
|10,305
|10,10
|Ascopiave
|3,605
|+3,30
|17.35.01
|3,52
|3,605
|3,52
|Marr
|8,40
|+2,69
|17.36.31
|8,07
|8,40
|8,15
|Recordati Ord
|48,70
|-1,97
|17.37.53
|48,58
|50,00
|49,68
|Eni
|24,43
|+3,96
|17.38.47
|23,67
|24,43
|24,005
|Brunello Cucinelli
|79,66
|-1,39
|17.37.52
|78,80
|80,36
|79,00
|Sol
|59,30
|+3,13
|17.35.13
|57,30
|59,80
|57,90
|Tenaris
|25,68
|+2,60
|17.39.50
|25,14
|25,81
|25,24
|Banca Mediolanum
|18,30
|-1,08
|17.35.04
|18,2325
|18,53
|18,40
|Reply
|79,30
|-3,41
|17.39.34
|78,10
|81,70
|81,30
|Comer Industries
|43,50
|+5,33
|17.35.02
|43,00
|45,30
|45,30
|Technoprobe
|16,09
|-3,71
|17.35.01
|15,83
|16,68
|16,64
|Buzzi
|46,48
|-1,06
|17.36.26
|45,81
|46,83
|46,80