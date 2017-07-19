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            Piazza Affari positiva mentre il resto dell'Europa arranca

            News Image (Teleborsa) - Si chiude sopra la parità la seduta finanziaria di Piazza Affari, che fa meglio del listino azionario tedesco, colpito oggi da vendite generalizzate. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,63%. Gli investitori restano comunque all'erta in un contesto geopolitico fragile, mentre la tregua di due settimane fra USA ed Iran già è in bilico e lo Stretto di Hormuz di nuovo chiuso.

            A Milano bene l'energia con Eni e Tenaris e l'utility Terna , in denaro anche Leonardo su cui il governo ragiona per il prossimo amministratore delegato, si fa il nome di Lorenzo Mariani in sostituzione di Roberto Cingolani. Giù Cucinelli dopo i dati di fatturato del primo trimetre in crescita.

            Sul fronte macro, negli Stati Uniti il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.

            Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA, che avanza a quota 1,171. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.792,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,81%.

            Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +79 punti base, aumentando di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,80%.

            Tra gli indici di Eurolandia sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell'1,14%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,22%.

            Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 47.328 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 49.728 punti.

            Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,54%.

            Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente ENI, che vanta un incisivo incremento del 3,96%.

            In luce Leonardo, con un ampio progresso del 3,14%.

            Andamento positivo per Tenaris, che avanza di un discreto +2,6%.

            Ben comprata Terna, che segna un forte rialzo del 2,49%.

            Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Recordati, che ha chiuso a -1,97%.

            Tentenna Brunello Cucinelli, con un modesto ribasso dell'1,39%.

            Giornata fiacca per Banca Mediolanum, che segna un calo dell'1,08%.

            Piccola perdita per Buzzi, che scambia con un -1,06%.

            In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Comer Industries (+5,33%), Ascopiave (+3,30%), SOL (+3,13%) e MARR (+2,69%).

            Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%.

            Soffre Reply, che evidenzia una perdita del 3,41%.

            Preda dei venditori Piaggio, con un decremento del 2,86%.

            Si concentrano le vendite su Juventus, che soffre un calo del 2,70%.

            (Teleborsa) 09-04-2026 18:23

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Leonardo 59,44 +3,14 17.38.26 56,12 59,50 57,23
            Piaggio 1,562 -2,86 17.35.05 1,542 1,59 1,59
            Juventus Fc 2,018 -2,70 17.35.17 2,018 2,088 2,072
            Terna 10,305 +2,49 17.35.11 10,09 10,305 10,10
            Ascopiave 3,605 +3,30 17.35.01 3,52 3,605 3,52
            Marr 8,40 +2,69 17.36.31 8,07 8,40 8,15
            Recordati Ord 48,70 -1,97 17.37.53 48,58 50,00 49,68
            Eni 24,43 +3,96 17.38.47 23,67 24,43 24,005
            Brunello Cucinelli 79,66 -1,39 17.37.52 78,80 80,36 79,00
            Sol 59,30 +3,13 17.35.13 57,30 59,80 57,90
            Tenaris 25,68 +2,60 17.39.50 25,14 25,81 25,24
            Banca Mediolanum 18,30 -1,08 17.35.04 18,2325 18,53 18,40
            Reply 79,30 -3,41 17.39.34 78,10 81,70 81,30
            Comer Industries 43,50 +5,33 17.35.02 43,00 45,30 45,30
            Technoprobe 16,09 -3,71 17.35.01 15,83 16,68 16,64
            Buzzi 46,48 -1,06 17.36.26 45,81 46,83 46,80


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