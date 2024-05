Piazza Affari maglia rosa d'Europa, brillano DiaSorin ed Enel

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un'ottava contraddistinto da un grande numero di trimestrali. A spingere i listini, da un lato gli utili societari, che nel complesso sono risultati migliori delle attese di consenso, dall'altro le rinnovate speranze di potenziali tagli dei tassi da parte della(dopo che le richieste di sussidio di disoccupazione in USA sono cresciute più delle attese) e che laha aperto a una prima riduzione a giugno.Sul fronte macroeconomico, ina marzo laha sorpreso al ribasso con un calo di -0,5% m/m (le attese erano per un incremento di +0,3%).Per quanto riguarda la politica monetaria, sono emersi toni accomodanti daidella riunione di aprile, secondo cui alcuni membri ritenevano che il quadro fosse tale da giustificare un taglio dei tassi sui depositi già in quella riunione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,077. L', in aumento (+0,84%), raggiunge 2.365,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,20%.Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +130 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,80%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,63%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%.Giornata di guadagni per la, con il FTSE MIB , che mostra una plusvalenza dello 0,93%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che termina la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura di ieri. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,47%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,65%).Ilnella seduta del 10/05/2024 a Piazza Affari è stato pari a 3,52 miliardi di euro, con un incremento di ben 796,5 milioni di euro, pari al 29,22%, rispetto ai precedenti 2,73 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza DiaSorin (+5,59%), Enel (+3,80%), Leonardo (+2,99%) e Pirelli (+2,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Brunello Cucinelli , che ha archiviato la seduta a -0,94%. Discesa modesta per Campari , che cede un piccolo -0,89%. Pensosa Ferrari , con un calo frazionale dello 0,85%.del FTSE MidCap, Carel Industries (+4,96%), Buzzi Unicem (+4,34%), Banca Generali (+2,94%) e De' Longhi (+2,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank , che ha archiviato la seduta a -26,28%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,34 punti percentuali. Si concentrano le vendite su Acea , che soffre un calo del 2,05%. Vendite su Digital Value , che registra un ribasso del 2,01%.10-05-2024 17:47