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Europa incerta con focus su macro USA e Nvidia
(Teleborsa) - Seduta incerta per Piazza Affari e le altre borse europee in un clima di attesa tra molteplici fattori.
Resta infatti l'attenzione sui driver di questa settimana a partire dai conti in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Attesi in giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono attesi ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,167. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,52%, scendendo fino a 80,29 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%.
Tra gli indici di Eurolandia senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,02%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,11%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,36%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 52.813 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 55.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,2%).
Tra i best performers di Milano, in evidenza A2A (+1,47%), Brunello Cucinelli (+1,01%), Avio (+0,98%) e Moncler (+0,85%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -1,72%.
Tentenna Tenaris, che cede lo 0,69%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+2,24%), Cementir (+1,68%), WIIT (+1,25%) e Sanlorenzo (+1,15%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.
Sostanzialmente debole Rai Way, che registra una flessione dell'1,06%.
Si muove sotto la parità Caltagirone SpA, evidenziando un decremento dello 0,98%.
Contrazione moderata per Piaggio, che soffre un calo dello 0,96%.
(Teleborsa) 26-08-2026 09:21
Resta infatti l'attenzione sui driver di questa settimana a partire dai conti in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Attesi in giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono attesi ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,167. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,52%, scendendo fino a 80,29 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%.
Tra gli indici di Eurolandia senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,02%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,11%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,36%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 52.813 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 55.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,2%).
Tra i best performers di Milano, in evidenza A2A (+1,47%), Brunello Cucinelli (+1,01%), Avio (+0,98%) e Moncler (+0,85%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -1,72%.
Tentenna Tenaris, che cede lo 0,69%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+2,24%), Cementir (+1,68%), WIIT (+1,25%) e Sanlorenzo (+1,15%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.
Sostanzialmente debole Rai Way, che registra una flessione dell'1,06%.
Si muove sotto la parità Caltagirone SpA, evidenziando un decremento dello 0,98%.
Contrazione moderata per Piaggio, che soffre un calo dello 0,96%.
(Teleborsa) 26-08-2026 09:21
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Cementir Holding
|14,72
|+2,94
|9.54.58
|14,30
|14,77
|14,49
|A2a
|2,356
|+2,04
|9.57.36
|2,323
|2,365
|2,334
|Sanlorenzo
|38,60
|+0,57
|9.53.32
|38,48
|38,82
|38,50
|Rai Way
|4,66
|-0,96
|9.55.56
|4,625
|4,72
|4,72
|Piaggio
|2,082
|-0,10
|9.28.24
|2,064
|2,088
|2,064
|Zignago Vetro
|7,03
|+1,15
|9.57.10
|6,87
|7,04
|6,87
|Eni
|22,87
|-1,70
|9.57.25
|22,815
|23,06
|23,05
|Brunello Cucinelli
|88,38
|+1,14
|9.56.44
|87,90
|88,88
|87,90
|Moncler
|47,72
|+1,14
|9.55.56
|47,42
|47,80
|47,43
|Tenaris
|23,24
|-0,30
|9.57.31
|23,09
|23,31
|23,11
|D'Amico
|7,36
|-0,27
|9.54.33
|7,355
|7,555
|7,415
|Wiit
|28,05
|+0,54
|9.57.12
|27,95
|28,25
|28,25
|Avio
|30,83
|+0,55
|9.57.01
|30,70
|31,10
|31,10
|Caltagirone
|10,18
|-0,20
|9.28.39
|10,10
|10,20
|10,20