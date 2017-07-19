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            Europa incerta con focus su macro USA e Nvidia

            News Image (Teleborsa) - Seduta incerta per Piazza Affari e le altre borse europee in un clima di attesa tra molteplici fattori.

            Resta infatti l'attenzione sui driver di questa settimana a partire dai conti in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Attesi in giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono attesi ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.

            Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.

            Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

            L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,167. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,52%, scendendo fino a 80,29 dollari per barile.

            Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%.

            Tra gli indici di Eurolandia senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,02%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,11%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,36%.

            Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 52.813 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 55.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

            Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,2%).

            Tra i best performers di Milano, in evidenza A2A (+1,47%), Brunello Cucinelli (+1,01%), Avio (+0,98%) e Moncler (+0,85%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -1,72%.

            Tentenna Tenaris, che cede lo 0,69%.

            Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+2,24%), Cementir (+1,68%), WIIT (+1,25%) e Sanlorenzo (+1,15%).

            Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.

            Sostanzialmente debole Rai Way, che registra una flessione dell'1,06%.

            Si muove sotto la parità Caltagirone SpA, evidenziando un decremento dello 0,98%.

            Contrazione moderata per Piaggio, che soffre un calo dello 0,96%.



            (Teleborsa) 26-08-2026 09:21

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Cementir Holding 14,72 +2,94 9.54.58 14,30 14,77 14,49
            A2a 2,356 +2,04 9.57.36 2,323 2,365 2,334
            Sanlorenzo 38,60 +0,57 9.53.32 38,48 38,82 38,50
            Rai Way 4,66 -0,96 9.55.56 4,625 4,72 4,72
            Piaggio 2,082 -0,10 9.28.24 2,064 2,088 2,064
            Zignago Vetro 7,03 +1,15 9.57.10 6,87 7,04 6,87
            Eni 22,87 -1,70 9.57.25 22,815 23,06 23,05
            Brunello Cucinelli 88,38 +1,14 9.56.44 87,90 88,88 87,90
            Moncler 47,72 +1,14 9.55.56 47,42 47,80 47,43
            Tenaris 23,24 -0,30 9.57.31 23,09 23,31 23,11
            D'Amico 7,36 -0,27 9.54.33 7,355 7,555 7,415
            Wiit 28,05 +0,54 9.57.12 27,95 28,25 28,25
            Avio 30,83 +0,55 9.57.01 30,70 31,10 31,10
            Caltagirone 10,18 -0,20 9.28.39 10,10 10,20 10,20


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