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Chiusura in rosso per le Borse europee, piatta Francoforte con balzo SAP
(Teleborsa) - Chiusura in ribasso per le Borse europee, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una rapida soluzione del conflitto. Madrid registra la flessione più marcata, mentre Francoforte è la migliore e si posiziona vicina alla parità, trainata dalla performance di SAP.
Sul fronte macroeconomico, in Germania, ad aprile, l'indice IFO è sceso da 86,3 a 84,4 (minimo da maggio 2020) con un deterioramento non solo delle aspettative (come era successo a marzo), ma anche della situazione corrente (a segnalare che gli effetti della crisi in Medio Oriente stanno iniziando a frenare l'attività economica).
Per quanto riguarda le banche centrali, la Bank of Russia ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base, portandolo al 14,5% e proseguendo il graduale allentamento della politica monetaria.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.727,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,1%) si attesta su 94,8 dollari per barile.
Sulla parità lo spread, che rimane a quota +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.
Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,75%, e si concentrano le vendite su Parigi, che soffre un calo dello 0,84%.
Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata sotto la parità a 50.119 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,62%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-0,84%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+4,00%), Saipem (+2,72%), STMicroelectronics (+1,31%) e Generali Assicurazioni (+0,61%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio, che ha chiuso a -7,15%. Pessima performance per Stellantis, che registra un ribasso del 4,94%. Sessione nera per Fincantieri, che lascia sul tappeto una perdita del 4,63%. Vendite su Leonardo, che registra un ribasso del 3,02%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+2,74%), Cementir (+2,38%), Revo Insurance (+2,11%) e RCS (+1,64%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fiera Milano, che ha chiuso a -3,62%. Seduta negativa per Safilo, che mostra una perdita del 2,78%. Sotto pressione Webuild, che accusa un calo del 2,53%. Scivola Ariston Holding, con un netto svantaggio del 2,48%.
(Teleborsa) 24-04-2026 17:46
Sul fronte macroeconomico, in Germania, ad aprile, l'indice IFO è sceso da 86,3 a 84,4 (minimo da maggio 2020) con un deterioramento non solo delle aspettative (come era successo a marzo), ma anche della situazione corrente (a segnalare che gli effetti della crisi in Medio Oriente stanno iniziando a frenare l'attività economica).
Per quanto riguarda le banche centrali, la Bank of Russia ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base, portandolo al 14,5% e proseguendo il graduale allentamento della politica monetaria.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.727,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,1%) si attesta su 94,8 dollari per barile.
Sulla parità lo spread, che rimane a quota +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.
Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,75%, e si concentrano le vendite su Parigi, che soffre un calo dello 0,84%.
Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata sotto la parità a 50.119 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,62%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-0,84%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+4,00%), Saipem (+2,72%), STMicroelectronics (+1,31%) e Generali Assicurazioni (+0,61%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio, che ha chiuso a -7,15%. Pessima performance per Stellantis, che registra un ribasso del 4,94%. Sessione nera per Fincantieri, che lascia sul tappeto una perdita del 4,63%. Vendite su Leonardo, che registra un ribasso del 3,02%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+2,74%), Cementir (+2,38%), Revo Insurance (+2,11%) e RCS (+1,64%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fiera Milano, che ha chiuso a -3,62%. Seduta negativa per Safilo, che mostra una perdita del 2,78%. Sotto pressione Webuild, che accusa un calo del 2,53%. Scivola Ariston Holding, con un netto svantaggio del 2,48%.
(Teleborsa) 24-04-2026 17:46
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Cementir Holding
|15,94
|+2,38
|17.36.11
|15,33
|15,94
|15,46
|Fiera Milano
|7,98
|-3,62
|17.36.16
|7,98
|8,46
|8,33
|Leonardo
|52,70
|-3,02
|17.38.45
|51,80
|54,12
|54,00
|Saipem
|4,337
|+2,72
|17.39.55
|4,23
|4,365
|4,24
|Stellantis
|6,837
|-4,94
|17.39.57
|6,80
|7,154
|7,097
|Stmicroelectronics
|43,38
|+1,31
|17.39.49
|42,48
|44,30
|42,82
|Revo Insurance
|24,20
|+2,11
|17.35.00
|23,50
|24,60
|23,60
|Prysmian
|127,40
|+4,00
|17.39.31
|121,25
|127,45
|122,50
|Generali
|37,89
|+0,61
|17.38.53
|37,30
|38,08
|37,45
|Rcs Mediagroup
|0,993
|+1,64
|17.35.19
|0,969
|0,993
|0,977
|Avio
|32,45
|-7,15
|17.35.16
|31,91
|34,66
|34,64
|Webuild
|2,464
|-2,53
|17.38.53
|2,464
|2,52
|2,51
|Ariston Holding
|3,94
|-2,48
|17.35.15
|3,934
|4,02
|4,004
|Fincantieri
|12,16
|-4,63
|17.35.54
|12,16
|12,615
|12,585
|Newprinces
|17,62
|+2,74
|17.35.26
|17,10
|17,67
|17,20
|Safilo Group
|1,714
|-2,78
|17.35.15
|1,707
|1,79
|1,79