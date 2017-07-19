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            Notizie Teleborsa

            Chiusura in rosso per le Borse europee, piatta Francoforte con balzo SAP

            News Image (Teleborsa) - Chiusura in ribasso per le Borse europee, influenzate principalmente dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, che continuano a frenare le prospettive di una rapida soluzione del conflitto. Madrid registra la flessione più marcata, mentre Francoforte è la migliore e si posiziona vicina alla parità, trainata dalla performance di SAP.

            Sul fronte macroeconomico, in Germania, ad aprile, l'indice IFO è sceso da 86,3 a 84,4 (minimo da maggio 2020) con un deterioramento non solo delle aspettative (come era successo a marzo), ma anche della situazione corrente (a segnalare che gli effetti della crisi in Medio Oriente stanno iniziando a frenare l'attività economica).

            Per quanto riguarda le banche centrali, la Bank of Russia ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base, portandolo al 14,5% e proseguendo il graduale allentamento della politica monetaria.

            Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.727,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,1%) si attesta su 94,8 dollari per barile.

            Sulla parità lo spread, che rimane a quota +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,79%.

            Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,75%, e si concentrano le vendite su Parigi, che soffre un calo dello 0,84%.

            Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata sotto la parità a 50.119 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,62%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-0,84%).

            In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+4,00%), Saipem (+2,72%), STMicroelectronics (+1,31%) e Generali Assicurazioni (+0,61%).

            Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio, che ha chiuso a -7,15%. Pessima performance per Stellantis, che registra un ribasso del 4,94%. Sessione nera per Fincantieri, che lascia sul tappeto una perdita del 4,63%. Vendite su Leonardo, che registra un ribasso del 3,02%.

            Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+2,74%), Cementir (+2,38%), Revo Insurance (+2,11%) e RCS (+1,64%).

            Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fiera Milano, che ha chiuso a -3,62%. Seduta negativa per Safilo, che mostra una perdita del 2,78%. Sotto pressione Webuild, che accusa un calo del 2,53%. Scivola Ariston Holding, con un netto svantaggio del 2,48%.

            (Teleborsa) 24-04-2026 17:46

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Cementir Holding 15,94 +2,38 17.36.11 15,33 15,94 15,46
            Fiera Milano 7,98 -3,62 17.36.16 7,98 8,46 8,33
            Leonardo 52,70 -3,02 17.38.45 51,80 54,12 54,00
            Saipem 4,337 +2,72 17.39.55 4,23 4,365 4,24
            Stellantis 6,837 -4,94 17.39.57 6,80 7,154 7,097
            Stmicroelectronics 43,38 +1,31 17.39.49 42,48 44,30 42,82
            Revo Insurance 24,20 +2,11 17.35.00 23,50 24,60 23,60
            Prysmian 127,40 +4,00 17.39.31 121,25 127,45 122,50
            Generali 37,89 +0,61 17.38.53 37,30 38,08 37,45
            Rcs Mediagroup 0,993 +1,64 17.35.19 0,969 0,993 0,977
            Avio 32,45 -7,15 17.35.16 31,91 34,66 34,64
            Webuild 2,464 -2,53 17.38.53 2,464 2,52 2,51
            Ariston Holding 3,94 -2,48 17.35.15 3,934 4,02 4,004
            Fincantieri 12,16 -4,63 17.35.54 12,16 12,615 12,585
            Newprinces 17,62 +2,74 17.35.26 17,10 17,67 17,20
            Safilo Group 1,714 -2,78 17.35.15 1,707 1,79 1,79


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