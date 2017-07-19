Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › commenti
Borse europee miste. Bene Londra, scende Piazza Affari appesantita da risparmio gestito
(Teleborsa) - Le Borse europee continuano a mostrare un andamento misto nel pomeriggio, dopo un'apertura poco mossa per Wall Street, sulla scia di dati macroeconomici che mostrano che l'economia americana crea molti più posti di lavoro di quanto previsto a gennaio, il che potrebbe rendere più difficile per la Federal Reserve continuare a tagliare i tassi quest'anno. A dominare gli andamenti degli indici continuano ad essere le trimestrali. Oggi spiccano i ribassi del risparmio gestito, dopo che la startup statunitense Altruist ha avviato funzionalità di pianificazione fiscale basate sull'intelligenza artificiale.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,03%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,08%), che raggiunge 65,29 dollari per barile.
Sulla parità lo spread, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.
Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,24%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,96%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,36%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 46.605 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 49.400 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,75%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-1,18%).
Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferrari (+3,90%), Italgas (+3,55%), Hera (+2,72%) e Tenaris (+2,50%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco, che ottiene -8,82%. Vendite a piene mani su Banca Mediolanum, che soffre un decremento del 7,38%. Pessima performance per Azimut, che registra un ribasso del 4,58%. Preda dei venditori Banca MPS, con un decremento del 3,64%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+6,48%), Danieli (+2,88%), D'Amico (+2,85%) e Alerion Clean Power (+2,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Generali, che prosegue le contrattazioni a -6,98%. Sessione nera per BFF Bank, che lascia sul tappeto una perdita del 6,28%. In perdita Moltiply Group, che scende del 6,27%. Pesante Sesa, che segna una discesa di ben -5,57 punti percentuali.
(Teleborsa) 11-02-2026 16:13
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,03%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,08%), che raggiunge 65,29 dollari per barile.
Sulla parità lo spread, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.
Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,24%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,96%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,36%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 46.605 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 49.400 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,75%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-1,18%).
Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferrari (+3,90%), Italgas (+3,55%), Hera (+2,72%) e Tenaris (+2,50%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco, che ottiene -8,82%. Vendite a piene mani su Banca Mediolanum, che soffre un decremento del 7,38%. Pessima performance per Azimut, che registra un ribasso del 4,58%. Preda dei venditori Banca MPS, con un decremento del 3,64%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+6,48%), Danieli (+2,88%), D'Amico (+2,85%) e Alerion Clean Power (+2,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Generali, che prosegue le contrattazioni a -6,98%. Sessione nera per BFF Bank, che lascia sul tappeto una perdita del 6,28%. In perdita Moltiply Group, che scende del 6,27%. Pesante Sesa, che segna una discesa di ben -5,57 punti percentuali.
(Teleborsa) 11-02-2026 16:13
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Italgas
|10,76
|+3,16
|16.54.36
|10,48
|10,87
|10,48
|Banca Generali
|54,10
|-6,72
|16.55.21
|52,85
|58,30
|58,25
|Bff Bank
|4,306
|-9,31
|16.55.30
|4,288
|4,824
|4,636
|Hera
|4,306
|+2,87
|16.55.31
|4,186
|4,314
|4,196
|Finecobank
|20,11
|-9,05
|16.55.30
|20,00
|22,07
|22,01
|Ferrari
|321,80
|+3,71
|16.55.24
|308,10
|322,80
|312,70
|Danieli & C
|68,00
|+3,03
|16.55.18
|66,30
|68,70
|66,30
|Sesa
|83,25
|-6,30
|16.55.16
|83,25
|89,00
|89,00
|Moltiply Group
|32,60
|-4,96
|16.55.23
|32,00
|34,50
|34,45
|Azimut
|34,72
|-4,85
|16.55.24
|34,10
|36,51
|36,35
|Banca Monte Paschi Siena
|8,462
|-3,65
|16.55.27
|8,394
|8,82
|8,753
|Tenaris
|20,37
|+2,80
|16.55.27
|19,835
|20,43
|19,905
|Banca Mediolanum
|17,88
|-9,01
|16.55.30
|17,87
|19,68
|19,67
|D'Amico
|6,52
|+3,08
|16.53.11
|6,265
|6,56
|6,275
|Technoprobe
|17,30
|+6,79
|16.55.06
|15,87
|17,38
|16,10
|Alerion
|19,24
|+1,26
|16.51.47
|18,80
|19,48
|19,00