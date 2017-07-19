Warner Bros: cda raccomanda a soci no ad offerta Paramount, "scegliamo Netflix"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 dic - Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha raccomandato, all'unanimita', agli azionisti di rifiutare l'offerta di acquisizione da parte di Paramount Skydance e di attenersi alla proposta "superiore" di Netflix. La scorsa settimana, Paramount ha lanciato un'offerta ostile per Wbd, pari a 30 dollari per azione. Il Ceo di Paramount Skydance, David Ellison, ha sostenuto che l'offerta, che equivale a un valore aziendale di 108,4 miliardi di dollari, e' migliore di quella di Netflix e che una combinazione Paramount-Wbd avrebbe maggiori possibilita' di ottenere l'approvazione normativa.

"A seguito di un'attenta valutazione dell'offerta pubblica di acquisto recentemente lanciata da Paramount, il consiglio di amministrazione ha concluso che il valore dell'offerta e' inadeguato, con rischi e costi significativi a carico dei nostri azionisti", ha dichiarato Samuel Di Piazza, presidente del consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery, in un comunicato stampa. "Questa offerta ancora una volta non affronta le principali preoccupazioni che abbiamo costantemente comunicato a Paramount durante il nostro ampio confronto e la revisione delle loro sei precedenti proposte", ha affermato Di Piazza. "Siamo certi che la nostra fusione con Netflix rappresenti un valore superiore e piu' certo per i nostri azionisti e non vediamo l'ora di cogliere gli straordinari vantaggi della nostra unione". Netflix ha accolto con favore la scelta. "Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha ribadito che l'accordo di fusione di Netflix e' superiore e che la nostra acquisizione e' nel migliore interesse degli azionisti", ha dichiarato Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix. "Si e' trattato di un processo competitivo che ha prodotto il miglior risultato per consumatori, creatori, azionisti e l'industria dell'intrattenimento in generale. Netflix e Warner Bros. si completano a vicenda e siamo entusiasti di unire i nostri punti di forza con la loro divisione cinematografica, il loro studio televisivo di fama mondiale e l'iconico marchio Hbo.

Siamo inoltre pienamente impegnati a distribuire i film Warner Bros. nelle sale cinematografiche, con una finestra tradizionale, in modo che il pubblico di tutto il mondo possa goderseli sul grande schermo". Nel premercato, il titolo di Paramount cede il 2%, quello di Warner Bros. perde l'1,2%, quello di Netflix guadagna il 2%.

