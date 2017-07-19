Dati
            Notizie Radiocor

            Venezuela: Rubio, Rodriguez non e' presidente legittimo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 gen - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che ha prestato giuramento sabato, non e' la leader legittima del Paese. Lo ha affermato il segretario di Stato Marco Rubio durante un suo intervento alla tv americana Abc. Rubio ha lasciato intendere che gli Stati Uniti non sosterranno la sua permanenza al potere. 'Non si tratta di un presidente legittimo - ha detto - e non siamo solo noi a pensarlo. Sono circa 60 i Paesi in tutto il mondo che hanno adottato questa posizione'.

