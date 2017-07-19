Stellantis: Elkann, in Usa grandi opportunita', se forti li' forti anche in Italia

Dopo piano da 13 miliardi per produzione in Stati Uniti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 19 ott - Le opportunita' per Stellantis negli Stati Uniti "sono grandi" e per questo ha deciso di investire 13 miliardi di dollari, il singolo investimento piu' importante della sua storia, ma se Stellantis sta bene e opera questa e' "una buona notizia anche per l'Italia". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, a margine della serata di Gala organizzata a Washington dalla National Italian American Foundation per il 50esimo anniversario della sua attivita'.

"Abbiamo annunciato questi investimenti - ha esordito Elkann con riferimento al piano di potenziamento della produzione in Usa - Sono i piu' importanti investimenti della nostra storia, perche' le opportunita' che vediamo in America sono grandi, e se uno e' forte in America e' forte anche nel mondo, e' forte anche in Italia". "Una buona o una brutta notizia per l'Italia?" gli e' stato chiesto: "E' una buona notizia - ha risposto - se Stellantis fa bene, dunque Stellantis opera e lo fa anche per l'Italia".

