Morning note: l'agenda di lunedi' 15 dicembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - - Roma: convegno "La governance dello spazio - Giornata nazionale dello spazio 2025". Partecipa il ministro Urso - Roma: si apre la XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo.
Partecipano il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Tajani - Roma: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro. Partecipa la ministra Calderone - Roma: presentazione del libro 'Etica Politica Democrazia.
Nuova edizione aggiornata', di Antonio Casu. Partecipa Antonio Patuelli, presidente Abi.
- Giappone: Tankan, grandi imprese manifatturiere - Cina: Vendite al dettaglio; Produzione industriale - Eurozona: Produzione industriale - Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing Red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 15-12-25 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN