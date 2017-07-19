Maltempo: Meloni segue con attenzione, Governo sosterra' comunita' colpite

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione, in costante contatto con il Ministro Nello Musumeci e con il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, l'evoluzione dell'eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, la Sardegna e la Sicilia. Ne da' notizia una nota di Palazzo Chigi in cui si aggiunge che la Presidente Meloni e' particolarmente vicina alle comunita' colpite e raccomanda di seguire le indicazioni delle autorita' locali, evitando ogni esposizione al rischio.

Ringrazia per l'efficiente lavoro di previsione e di allertamento messo in campo dal dipartimento della Protezione Civile e dai presidi territoriali, da Regioni, Comuni e Prefetti. Il Governo - si aggiunge nella nota - sosterra' le comunita' che hanno subito danni, nei prossimi giorni il Ministro Musumeci e il Capo Dipartimento Ciciliano si recheranno nelle aree colpite per individuare, insieme ai presidenti delle Regioni interessate, le azioni necessarie al superamento dell'emergenza.

com-nep.

