Dazi: Descalzi, essere freddi calmi e lucidi, innanzitutto dialogo politico

Colloquio a livello europeo esprimendo proprie istanze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ravenna, 08 apr - Sui dazi "Le soluzioni vengono quando c'e' un problema, vuol dire che e' un problema nel senso che probabilmente tutto il mondo non si aspettava dazi cosi' alti, oppure calcolati in questo modo, che hanno creato una reazione dove ci sono piu' di 10 mila miliardi di perdite, tutte le borse sono scese, tutte le societa' hanno perso, americane, europee, mondiali, quindi e' chiaro che una soluzione deve essere trovata. Per trovare delle soluzioni secondo me, prima di tutto bisogna essere freddi e calmi, quindi non adottare reazioni che possono innescare qualcosa di ancora di peggio. Abbiamo visto la risposta dei cinesi, ha fatto cadere ancora le borse".

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a margine di Omc 2025, risponde ad una domanda sui dazi e sulla strada da seguire. "Bisogna essere freddi, calmi, bisogna essere lucidi per trovare una risposta, perche' chiaramente non possiamo innescare una spirale che possa ulteriormente peggiorare la situazione" sottolinea Descalzi che indica: "E' un dialogo che prima di tutto deve essere politico, io penso che le industrie e le societa' stanno pagando le conseguenze, come la societa' civile, pero' la soluzione alla risposta deve essere politica. Quindi un dialogo ci deve essere. Non si puo' pensare di rispondere con delle azioni senza prima mettere davanti a queste azioni delle parole per riuscire a capire. E quindi io penso che dei mercati importanti come l'Europa, con molta calma, non lentezza, non bisogna essere lenti, bisogna essere calmi e riflessivi, devono riuscire ad avere un colloquio, io penso che ci debba essere un colloquio a livello europeo. Ovviamente non siamo tutti uguali in Europa e ognuno deve riuscire a esprimere le proprie istanze e le proprie relazioni che ha con gli Stati Uniti, pero' ci deve essere una posizione comune. Non e' il mio ruolo perche' non sono un politico, chiaramente e diventa difficile pensare che una reazione, come dicevo senza una discussione che possa essere produttiva".

