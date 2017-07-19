Campari: cede amaro Averna e mirto Zedda Piras a Illva Saronno per 100 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - Campari Group ha raggiunto un accordo per cedere amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding, proprietaria, tra gli altri, dell'iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta. L'operazione e' linea con la strategia annunciata durante il recente Capital Markets Day per rifocalizzare il portafoglio. La transazione prevede la creazione di una societa' di nuova costituzione a cui verranno conferiti i business di Averna e Zedda Piras, inclusi la proprieta' intellettuale, il magazzino di prodotti finiti, alcuni dipendenti, gli stabilimenti produttivi di Caltanissetta in Sicilia (per Averna), e Alghero in Sardegna (per Zedda Piras), l'avviamento, altri accordi contrattuali nonche' altre attivita' correlate. Il corrispettivo totale dell'operazione e' pari a 100 milioni di euro per il 100% della nuova societa' e del magazzino dei prodotti finiti detenuto da Campari Group, in assenza di cassa o debito finanziario. Il corrispettivo, da corrispondersi in cassa, e' soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento prezzo. La determinazione della plusvalenza e' attualmente in corso. Il closing dell'operazione e' previsto entro la prima meta' del 2026.

