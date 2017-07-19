Borsa: settimana nera con guerra in Iran e shock energetico, Milano -6,5%

Volano il gas (+63%) e il petrolio (Wti +33%, Brent +26%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mar - La guerra in Iran e la conseguente escalation in tutto il Medio Oriente pesa sulle Borse europee, con i listini che chiudono tutti in rosso la prima settimana di marzo. L'attacco di Usa e Israele all'Iran e la conseguente reazione della Repubblica islamica mettono a rischio le catene di approvvigionamento di energia e di conseguenza la tenuta dell'economia globale. La peggiore dell'ottava e' Madrid (-7%), seguita da Francoforte (-6,9%) e Parigi (-6,8%). Non va meglio al Ftse Mib di Milano che termina la settimana a -6,5%, mentre il Ftse 100 di Londra lascia sul terreno il 5,7%. Lo spettro di un nuovo shock energetico fa pero' volare le quotazioni di petrolio e gas: il Brent e' salito del 26,1% nell'ottava, il Wti del 33,4% e il gas ad Amsterdam ha messo a segno un +63,4%. A livello settoriale, in Europa il piu' colpito e' stato il comparto automotive (-9,1%), seguito dalle banche (-8,3%). Segno 'piu'' solo per i petroliferi a +0,7%.

Sull'azionario, a Piazza Affari solo tre titoli chiudono la settimana in positivo. Lottomatica e' la migliore (+21%), con il mercato che premia i conti del 2025 che hanno visto l'utile crescere del 45% a 369 milioni. Secondo gradino del podio per Eni (+4,4%) in scia all'andamento del settore oil, bene anche Leonardo (+3,2%). A registrare le perdite maggiori e' Amplifon (-20,2%) dopo i conti 2025 sotto le attese e la mancata indicazione della guidance, seguita da Nexi (-19,9%) dopo il piano, i conti con il mancato annuncio del buyback e i target deludenti. Pesanti Mediobanca (-14,9%) e Mps (-13,7%), che sconta i dubbi sulla futura governance e soprattutto il probabile addio del ceo Luigi Lovaglio, escluso dalla lista del cda.

Le tensioni geopolitiche spingono i beni rifugio, con il biglietto verde che si rafforza e il cambio euro dollaro che cede l'1,8% nell'ottava. In controtendenza l'oro nel contratto spot che cede il 2,6%.

