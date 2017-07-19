Borsa: in Europa settimana all'insegna cautela con occhi sulla Fed, Milano +0,2%

A Piazza Affari bene Stellantis e St. Madrid in testa +1,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Prevale il clima di attesa sulle Borse europee, che archiviano una settimana all'insegna della debolezza mentre il mercato guarda alle prossime riunioni di politica monetaria delle principali banche centrali. In particolare gli investitori attendono il verdetto della Fed (la prossima settimana, mercoledi' 10 dicembre), mentre le decisioni di Boj e Bce arriveranno la settimana successiva, rispettivamente il 18 e 19 dicembre. Il Ftse Mib di Milano chiude l'ottava con un debole progresso dello 0,2%, mentre il Cac di Parigi segna -0,1%, il Ftse 100 di Londra -0,6% e Francoforte +0,8%. In controtendenza l'Ibex di Madrid che termina la settimana con un progresso pari all'1,9%.

Tra i diversi comparti a livello europeo, spicca la performance delle auto, con lo Stoxx 600 settoriale che mette a segno un progresso del 5,7%. Bene anche retail (+5,1%), materie prime (+3,2%) e tecnologia (+2,7%). Tra le prestazioni peggiori figurano quelle di assicurazioni (-1,8%), real estate (-1,8%), viaggi (-1,4%) e food (-1,3%).

Quanto all'Italia, hanno fatto bene le small cap (+0,9% il Ftse Italia), peggio le banche (-0,1%) e le utility (-1,8%).

Tra le blue chip milanesi, performance brillanti per Stellantis (+13,3%) e St (+13,3%). Gli acquisti hanno premiato anche Amplifon (+4,9%), Saipem (+4%), e Brunello Cucinelli (+3,4%). La maglia nera della settimana va a Mps (-6,9%) al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca. Bilancio negativo anche per Italgas (-4,5%), Recordati (-4,2%), Unipol (-3,9%) e Buzzi (-3,6%). Poco mosso il cambio euro dollaro (+0,3%), mentre continua la discesa del Bitcoin che nell'ultima ottava lascia sul terreno il 2,2%.

