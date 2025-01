Borsa: Europa verso avvio cauto, focus su inflazione e banche centrali

Oggi il dato tedesco, domani quello dell'Eurozona (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 gen - Le borse europee si apprestano ad aprire la prima seduta della settimana in cauto rialzo con i future dell'Euro Stoxx che viaggiano a +0,37%, Milano +0,26%, Parigi +0,34% e Francoforte +0,22%.

Sotto il profilo macro economico da monitorare oggi il dato sull'inflazione tedesca in uscita nel primo pomeriggio, anche se l'attenzione degli investitori e' focalizzata tutta su domani quando verra' reso noto il dato sull'inflazione di dicembre dell'Eurozona da sempre considerata termometro per interpretare le future mosse della banca centrale in materia di tassi di interesse. A tal proposito da segnalare la 'bocciatura' da parte del Financial Times dell'operato dell'istituto guidato da Christine Lagarde: 'La Bce e' stata troppo lenta nel tagliare i tassi di interesse per aiutare l'economia stagnante dell'Eurozona', scrive il quotidiano.

Per comprendere quali saranno le mosse della banca centrale europea si dovranno attendere la riunione del 30 gennaio e poi quella del sei marzo per capire se si procedera' o meno con un'altra sforbiciata. Oltreoceano ci saranno diversi interventi di banchieri della Fed oltre ai verbali (mercoledi') dell'ultima riunione della banca centrale americana, importanti per valutare se gia' in quell'incontro si discutera' della possibilita' di interrompere o meno il ciclo dei tagli. Per quanto riguarda l'Asia, la Borsa di Tokyo ha iniziato la prima seduta dell'anno in deciso calo, dopo il lungo periodo di festivita' in Giappone, in attesa di ulteriori indicazioni macroeconomiche dalla Cina, con la pubblicazione dell'indice Caixin dei servizi, e la politica monetaria della Banca centrale. Il listino di riferimento Nikkei ha chiuso giu' dell'1,47%, frenato dai cali dei titoli del comparto auto e della grande distribuzione. Toyota ha perso il 4,3% e Fast Retailing il 4,2%. Intanto il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha chiesto agli Stati Uniti di fare chiarezza sulla decisione del presidente Joe Biden di bloccare l'accordo da 14,9 miliardi di dollari con Nippon Steel per l'acquisto di US Steel. 'Devono essere in grado di spiegare chiaramente perche' esiste un problema di sicurezza nazionale', ha detto Ishiba ai giornalisti.

Sul valutario, il cambio euro/dollaro, dopo la debolezza della scorsa settimana, riagguanta la soglia dei 1,03 a 1,0312 (1,0297 in chiusura venerdi'), l'euro/yen a 162,50 (162,02) mentre il cross dollaro /yen a 157,57 (157,34). In leggero calo il petrolio con il Wti, contratto di febbraio, che si attesta a 73,69 dollari al barile (-0,37%) e il Brent marzo 76,25 (-0,34%). Infine il gas naturale e' in calo dell'1,05% a 49,10 euro al megawattora.

