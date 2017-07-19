Borsa: Europa in rosso tra guerra e banche centrali, a Milano (-1,6%) crolla Inwit

Brent tocca 115$, il gas 70 euro. Attesa per Boe e Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Partenza in rosso per le Borse europee che, guardano alla nuova escalation in Medio Oriente che prende di mira gli asset energetici dell'area, accrescendo i rischi di una perdurante crisi delle forniture energetiche globali. Il Ftse Mib di Milano accusa in avvio un ribasso dell'1,61%, in linea con gli altri principali indici: -1,17% il Cac di Parigi, -1,53% il Dax di Francoforte, -1,38% l'Aex di Amsterdam, 1-68% l'Ibex di Madrid.

Sui listini del Vecchio Continente pesano anche i ribassi di Wall Street e delle piazze asiatiche, dopo che sia la Fed che la Boj hanno mantenuto invariati i tassi d'interesse. La banca centrale americana ha anche rivisto al rialzo le stime dell'inflazione dal 2,5% al 2,7%, poiche' vede incerte' le implicazioni degli sviluppi in Medio Oriente per l'economia statunitense, mentre anche la banca giapponese ha avvertito che l'aumento dei prezzi del petrolio dovuto al conflitto in Medio Oriente spingera' l'inflazione al rialzo. Oggi sara' la volta della Bce e della Boe, entrambe attese mantenere l'attuale livello del costo del denaro.

Dopo l'attacco di Israele al giacimento iraniano di gas di South Pars, il piu' grande al mondo, e la risposta di Teheran che ha colpito importante hub del gas in Qatar, sono arrivate le minacce del presidente Trump, che promette di colpire nuovamente i giacimenti iraniani se Teheran non fermera' il fuoco in Qatar. Tutto questo spinge ancora al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche: +6% per Brent maggio a 113,9 dollari al barile (dopo un picco a 115,1 dollari), mentre riduce i guadagni il Wti aprile e si assesta a 96,3 dollari; balza anche il gas naturale, con una fiammata del 21% a 66,36 euro al megawattora, dopo essersi portato vicino alla soglia dei 70 euro.

Il listino milanese e' quasi completamente colorato di rosso: resiste soltanto Eni (+1%) grazie al rally dei prezzi del greggio. Limitano i ribassi Iveco (-0,1%) e Leonardo (-0,28%), dopo che Iveco Group ha trasferito il Business Defence (marchi Idv e Astra) a Leonardo, secondo i termini dell'accordo reso noto il 30 luglio 2025, e l'annuncio di un dividendo straordinario (inizialmente stimato in 5,5-6 euro per azione) che e' ora previsto a 5,7-5,8 euro per azione. In coda al listino sprofonda Inwit che arriva a perdere il 24,28%, in reazione all'accordo tra Tim e Fastweb + Vodafone per la costruzione e gestione di nuove torri per la telefonia mobile in Italia, con la prospettiva di realizzare fino a 6.000 nuovi siti. In calo anche i titoli di Tim (-3%) e di Vodafone (-1,05%) a Londra. Tra i ribassi piu' consistenti, anche quello di Prysmian (-3,93%) e delle banche, per prime Mediobanca (-2,98%) e Mps (-2,87%).

Perde ancora quota invece l'oro, con il contratto spot in calo dell'1,1% a 4,759 dollari l'oncia. Poco mosso il cambio euro/dollaro a 1,146 (-0,03%), in contrazione dell'1,4% il Bitcoin a 70.140,6 dollari.

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