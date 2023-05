Borsa: Europa in prudente rialzo a meta' seduta, Milano +0,3% con le banche

Ancora in rialzo il prezzo del petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mag - Mattinata prudente per le Borse europee, che arrivano in cauto rialzo all'appuntamento con la meta' seduta. Se da un lato il dato migliore delle attese sul mercato del lavoro americano diffuso venerdi' ha placato almeno in parte i timori sulla possibilita' che l'economia Usa cada in recessione, dall'altro e' tornato ad alimentare le preoccupazioni sulla politica monetaria, dando argomenti alla Federal Reserve per mantenere i tassi di interesse elevati piu' a lungo. Al momento i future sui Fed Funds considerano probabile al 90% il mantenimento dello status quo al vertice di giugno e considerano un possibile (50,2%) taglio dei tassi a settembre, ma per avere piu' chiarezza sara' necessario aspettare il dato sull'inflazione americana di aprile che sara' pubblicato mercoledi'. Tornando in Europa, il Ftse Mib di Piazza Affari guadagna lo 0,28% grazie alle banche, mentre Francoforte segna +0,15%, Parigi +0,22% e Amsterdam +0,41%.

Chiusa Londra per le festivita' legate all'incoronazione di re Carlo III. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Mps sale del 5,33% in vista della trimestrale e sull'ipotesi che il Tesoro possa ridurre la propria quota vendendo sul mercato a investitori interessati all'istituto senese. Attende i conti anche Banco Bpm (+0,86%), mentre i risultati migliori delle attese e la revisione al rialzo dei target 2023 continuano a sostenere Intesa Sanpaolo (+1,09%). Effetto trimestrale anche per Cnh Industrial (+2,72%), mentre perdono quota Amplifon (-1,31%), Erg (-1,34%) e Diasorin (-2,44%). Sul mercato valutario, l'euro si rafforza a 1,1049 dollari da 1,1012 venerdi' in chiusura. La moneta unica vale anche 149,17 yen (148,65), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 134,86 (134,86). Ancora in rialzo il prezzo del petrolio, mentre il mercato inizia a chiedere che la recente correzione possa aver sottovalutato la tenuta della domanda globale di energia: il Wti giugno tratta a 73,03 dollari al barile (+2,37%), il Brent luglio a 76,85 dollari (+2,06%). In calo dell'1,5% a 36 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Ppa-

