Wellington Management: interpretare il nuovo scenario macroeconomico - PAROLA AL MERCATO

di John Butler * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - E' facile lasciarsi travolgere dalle oscillazioni settimanali dei mercati e dal flusso incessante di notizie, ma vale la pena fare un passo indietro e guardare al quadro macroeconomico piu' ampio. Da questa prospettiva emerge che ci troviamo in una sorta di 'zona grigia', sospesi tra due visioni contrastanti: da un lato, la narrativa dominante nei mercati e nelle politiche economiche, secondo cui servono ulteriori stimoli; dall'altro, i dati concreti che indicano un ciclo economico maturo ma ancora solido. Questa narrativa prevalente sostiene una crescita nominale elevata, e dunque i mercati rischiosi, ma a un certo prezzo. E piu' a lungo dura, piu' aumenta il rischio di un'inversione improvvisa, quando la realta' prendera' il sopravvento e i mercati inizieranno a mettere in discussione l'impatto degli stimoli attuali sulla sostenibilita' del debito pubblico.

Uno stimolo di troppo? Tutte le banche centrali stanno tagliando i tassi o ci si aspetta che lo facciano a breve. L'unico dibattito riguarda la rapidita' e l'entita' delle riduzioni. Inoltre, quasi tutti i principali paesi stanno adottando politiche fiscali espansive. Eppure, forse oggi non e' cio' di cui il mondo ha realmente bisogno. Ecco perche': - Forte crescita della spesa privata - Nei mercati sviluppati, la spesa nominale del settore privato cresce al ritmo piu' veloce degli ultimi 20 anni, escludendo il picco anomalo seguito alla riapertura dell'economia dopo il lockdown per la pandemia di COVID.

- Inflazione ostinatamente elevata - La crescita nominale rimane vigorosa, ma gran parte di essa riflette prezzi maggiori. In effetti, l'inflazione globale e' ai livelli piu' alti da 30 anni (fuori dal periodo COVID) e sembra stabilizzarsi su queste soglie elevate.

- Occupazione storicamente elevata - I tassi medi di disoccupazione nelle economie sviluppate restano vicini ai minimi storici, segnalando scarsissimo margine inutilizzato nell'economia globale. E di solito e' proprio questo eccesso di capacita' produttiva inutilizzata che contribuisce a stabilizzare l'inflazione.

- Deglobalizzazione - Piu' barriere commerciali, catene di fornitura frammentate e minori flussi migratori sono i tratti distintivi della nuova era economica. Questa inversione di tendenza rispetto alle forze che per decenni hanno tenuto bassa l'inflazione coincide con il rallentamento della produttivita' e l'impatto crescente dell'invecchiamento demografico.

L'intelligenza artificiale e la deregolamentazione possono fare da contrappeso? E' possibile che il mondo venga 'salvato' da una rapida ondata di investimenti nell'intelligenza artificiale (IA) e da nuove deregolamentazioni, entrambe in grado di aumentare la produttivita' e prolungare il ciclo. Ci sono timidi segnali che l'IA possa effettivamente migliorare la produttivita' in tempi brevi, ma non e' escluso che parte dei capitali investiti sia allocata in modo inefficiente o che i benefici immediati vengano sopravvalutati. Anche la deregolamentazione puo' dare impulso alla produttivita' eliminando ostacoli inutili, ma comporta rischi di effetti indesiderati che alla fine potrebbero avere l'impatto opposto. Nel frattempo, pero', le forze contrarie - invecchiamento della popolazione, calo dei flussi migratori e deglobalizzazione - stanno accelerando. E' impossibile prevedere con precisione tempi e impatti netti di queste spinte contrapposte.

Quello che sappiamo e' che ne' la politica fiscale ne' quella monetaria appaiono eccessivamente restrittive. Eppure, i tassi d'interesse stanno scendendo ovunque, mentre i governi stanno attuando il piu' ampio allentamento fiscale coordinato dal 2010 (al di fuori del periodo COVID), quando pero' la disoccupazione globale era il doppio di oggi e l'inflazione sotto l'1%.

Bene per gli asset rischiosi, ma fino a un certo punto I dazi stanno senza dubbio generando volatilita' macroeconomica, ma in sostanza si traducono in shock di crescita relativa con effetti diversi tra paesi e settori.

Con tutti i grandi Stati che allentano le politiche in un contesto di mercati del lavoro ancora tesi, la crescita nominale (e l'inflazione) e' destinata a restare elevata: un ambiente favorevole per gli asset rischiosi.

Tuttavia, una crescita trainata dall'inflazione non e' uno scenario 'Goldilocks': prima o poi richiedera' tassi piu' alti, soprattutto perche' i governi non hanno permesso all'inflazione di erodere i loro debiti e continuano ad accumulare deficit. A un certo punto, i mercati obbligazionari pretenderanno un premio piu' alto per finanziare queste politiche dispendiose. E cio' potrebbe tradursi in ulteriori irripidimenti delle curve dei rendimenti.

Pronti al cambio di rotta Esiste una possibilita' concreta che i mercati escano bruscamente dall'attuale 'zona grigia' e spingano i rendimenti dei titoli di Stato a livelli impensabili solo pochi anni fa, con conseguenze rilevanti per tutti gli asset rischiosi. Oggi gli investitori possono ancora sfruttare l'ambiente favorevole per gli strumenti con rischio.

Tuttavia, sarebbe prudente preparare i portafogli a scenari molto diversi, ottimizzando la diversificazione e costruendo la necessaria flessibilita' per rispondere sia ai rischi che alle opportunita' che ne deriveranno.

* Macro Strategist e Marco Giordano, Investment Director di Wellington Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

