Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 17 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Beewize, Class Editori, Seri Industrial.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, febbraio. Ore 10,00.

ECONOMIA - Genova: giornata conclusiva di "Capitali dell'Economia del Mare", il nuovo percorso pluriennale promosso da Confindustria per valorizzare i territori che costituiscono l'architrave della Blue Economy italiana. Nell'appuntamento di quest'anno "Genova e Liguria Capitali dell'Economia del Mare 2026 - Il Motore blu della crescita economica e occupazionale" si confrontano esponenti delle imprese, delle istituzioni locali, nazionali ed europee, del mondo accademico e dei centri di ricerca. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (videomessaggio); Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea (videomessaggio); Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri; Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare; Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Presso i Magazzini del Cotone.

- Milano: si conclude la VII edizione della conferenza "New Frontiers in Banking & Capital Markets", organizzata dall'Universita' degli Studi di Milano Bicocca, Luiss Business School e Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza". Ore 9,00. Presso la Luiss Business School, via Maurizio Quadrio 17.

- Roma: il direttore generale Inps, Valeria Vittimberga, incontra la Fondazione Bambino Gesu'. Ore 11,00. Presso la sede Istituzionale in Passeggiata del Gianicolo.

- Washington (Stati Uniti): Riunione Primaverile Fmi-Banca Mondiale. Alle ore 14,30, conferenza stampa del direttore del dipartimento Europeo, Alfred Kammer. Alle ore 18,15, briefing Imfc con la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva. Il ministro delle Finanze, Giorgetti, e il governatore di Bankitalia, Panetta, presenti ai lavori.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 14-04-26 19:33:15 (0794) 5 NNNN