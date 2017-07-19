Tod's: Urso, ha reputazione indiscutibile, lavoriamo a difesa made in Italy

E ricorda certificazione da enti terzi inserita in Ddl Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Tod's "e' sicuramente un brand italiano di grande livello di eccellenza e come gli altri brand italiani nel settore della moda, delle calzature, dell'abbigliamento ha una reputazione internazionale indiscutibile; noi e i nostri lavoratori siamo considerati i produttori del bello, della qualita', delle eccellenze a livello globale e questa reputazione noi dobbiamo assolutamente difenderla tanto piu' che oggi il Made in Italy viene percepito nel mondo certamente come bello e ben fatto ma anche sempre piu' come sostenibile sul piano ambientale, sociale e della legalita'". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a Radio Anch'io su Rai Radio1 ribadisce: "Per questo, quando abbiamo avuto le prime notizie che riguardavano anche altri brand italiani della moda gia' qualche mese fa, abbiamo predisposto un dispositivo legislativo che abbiamo inserito ora nel disegno di legge sulle Pmi che e' in corso di esame al Senato della Repubblica per trovare una soluzione a monte che garantisca la reputazione del made in Italy. In questo dispositivo prevediamo che i brand possono far certificare da un ente terzo tutte le imprese piccole e medie artigianali che producono per loro sul piano, appunto, della legalita': quindi una certificazione preventiva da parte di un ente terzo che possa garantire loro, noi e certamente anche i lavoratori della filiera. Con questa certificazione preventiva noi non solo contrastiamo meglio ogni forma di caporalato che ovviamente dobbiamo sempre reprimere, e a questo devono pensare ovviamente le autorita' giudiziarie, ma anche tutelare la reputazione dei nostri brand che una nomea cui non possiamo assolutamente rinunciare".

