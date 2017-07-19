Tod's: Cgil, nella filiera aziendale ridurre ricorso a subappalti e subforniture

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - 'Il lavoro della magistratura va sempre rispettato e gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro presi con la massima serieta'. Se nella filiera Tod's vi sono lavoratori a nero e caporalato nei subappalti, vuol dire che i modelli organizzativi e gestionali del committente non sono cosi' precisi e puntuali come si riteneva, occorre quindi cambiarli e soprattutto raffozzarli. Oppure, come e' possibile, ridurre il ricorso agli stessi subappalti e subforniture investendo di piu' su un modello di impresa con piu' lavoro diretto, qualita', buoni salari, sicurezza'. Cosi' in una nota congiunta Cgil e Filctem nazionale e Cgil Marche, rispetto alle recenti vicende di lavoro nero e caporalato che hanno coinvolto il gruppo Tod's. 'Quello che non si puo' fare - continua la nota del sindacato - e' proprio il contrario: invocare un cambio delle norme conquistate dal mondo del lavoro che, in questi anni, hanno consentito di contrastare modelli di sfruttamento purtroppo fortemente presenti nel nostro modello produttivo".

