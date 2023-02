Tlc: Intred, c'e' una grande trasformazione, siamo attenti alle nuove opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - "Il mondo delle tlc e' in grande trasformazione, anche noi siamo molto attenti alle nuove opportunita' proprio per cercare di trainare sempre di piu' quello che e' il nostro core business, connettivita' e telefonia in primis". E' la posizione di Daniele Peli, amministratore delegato di Intred, societa' della fibra attiva in Lombardia, quotata all'Egm di Borsa, nel corso di un'intervista a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed, nuovo gruppo attivo nella formazione e nel digital learning. "Noi - afferma Peli - operiamo solo in Lombardia con una nostra rete proprietaria e siamo molto competitivi nell'offerta alle Pmi che lavorano soprattutto sul territorio lombardo. Tuttavia, siamo molto piu' deboli se proviamo ad approcciare clienti che operano a livello nazionale, come ad esempio i grandi gruppi bancari".

