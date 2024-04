Bce: Panetta, tergiversare su taglio tassi comporta rischio nuova stagnazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Per la Bce "agire in modo tempestivo e' di fondamentale importanza" per evitare che si materializzi una nuova fase di lunga stagnazione dell'economia europea. Agire significa un taglio dei tassi per Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia e membro del board della Bce. Panetta, in un intervento ad una conferenza organizzata dalla Bce a Francoforte per il lancio del network ChaMP, torna a ribadire la sua posizione favorevole ad un taglio dei tassi, a breve, da parte del Consiglio direttivo della banca centrale europeo che dovra' essere deciso senza tergiversare. Dal suo primo intervento al Forex di Genova in febbraio ad oggi Panetta non ha mai mostrato esitazioni sull'indirizzo che deve prendere la politica monetaria della Bce. In quel discorso garanti' sul del sentiero di discesa imboccato dall'inflazione ed oggi, nel testo del dinner speech che svolge a Francoforte, afferma che "i rischi al rialzo per l'inflazione che hanno dominato nel 2022-2023 si sono attenuati, lasciando piu' o meno in equilibrio l'incertezza sulla dinamica dei prezzi, mentre i rischi per l'attivita' economica rimangono orientati verso il basso" e "vanno mitigati". La politica monetaria restrittiva sta amplificando il suo effetto sull'inflazione quest'anno piu' di quanto non l'abbia fatto nel 2023 afferma Panetta davanti alla platea di economisti citando le valutazioni fatte dallo staff della Banca d'Italia. Poi c'e' l'effetto 'dimagrimento' dei bilanci della Bce e delle altre banche centrali dell'eurozona che e' un altro "potenziale freno all'attivita' economica".

L'emergere di rischi al ribasso per le prospettive dell'economia "implica - afferma in un altro passaggio - che la Bce dovrebbe considerare la possibilita' che la politica monetaria possa diventare 'troppo restrittiva andando avanti. La politica monetaria e' ovviamente troppo restrittiva se finisce per provocare una profonda recessione - osserva il Governatore - ma e' anche troppo restrittiva se spinge l'inflazione al di sotto del target e provoca un stagnazione prolungata. Siamo ragionevolmente lontani dal primo scenario - nota Panetta - ma non possiamo ancora escludere la seconda".

