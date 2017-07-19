Swisscanto: tre driver di crescita per il debito dei mercati emergenti nel 2026 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - Crescita economica piu' resiliente del previsto Il terzo tema chiave riguarda la crescita del prodotto interno lordo. Nonostante i venti contrari dell'economia globale, molti mercati emergenti mostrano una resilienza superiore alle attese, sostenuta da riforme strutturali, diversificazione economica e trend demografici favorevoli. La Cina resta un osservato speciale. Dopo lo scoppio della bolla immobiliare, emergono segnali iniziali di stabilizzazione: i prezzi delle abitazioni stanno correggendo e lo stock di immobili invenduti inizia a ridursi. Il processo di aggiustamento non e' ancora concluso, ma le basi per un mercato immobiliare piu' equilibrato nel medio termine iniziano a delinearsi.

Al tempo stesso, le preoccupazioni su una possibile 'trappola del reddito medio' appaiono eccessive. L'economia cinese continua a spostarsi verso segmenti a maggiore valore aggiunto, rafforzando il proprio ruolo nei settori tecnologici e dell'innovazione, con potenziali benefici per la crescita di lungo periodo.

Anche al di fuori della Cina, diversi Paesi emergenti in Asia, America Latina e Africa stanno mostrando dinamiche di crescita migliori delle attese. Per gli investitori obbligazionari, una crescita piu' solida riduce i rischi macroeconomici e rafforza l'appeal delle emissioni locali.

Conclusioni Nel 2026 il debito dei mercati emergenti potrebbe beneficiare di una combinazione favorevole di fattori macroeconomici: inflazione contenuta, rendimenti reali elevati e crescita piu' resiliente del previsto. Paesi come Brasile, Messico, Sudafrica e Turchia offrono oggi alcune delle opportunita' piu' interessanti a livello globale, mentre l'universo emergente nel suo complesso continua a presentare un potenziale significativo.

*Head of Emerging Market Fixed Income, Swisscanto (Zurcher Kantonalbank)

