Stellantis: Urso, "manterra' aperti tutti i siti" (il Giornale)

A livello europeo "ora rimuovere follie del Green Deal" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - Tutti i siti italiani di Stellantis "rimarranno in attivita'". Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy nell'intervista oggi al Giornale. Quanto alle prospettive di rilancio, 'l'intesa al tavolo Stellantis prevede investimenti di 2 miliardi nel 2025 e contratti per 6 miliardi alla componentistica italiana con la prospettiva, se cambiano le regole Ue, di una graduale ripresa produttiva a partire dal prossimo anno. Il piano assegna a ciascun sito un ruolo preciso: dalla nuova piattaforma Stla-Small a Pomigliano alla 500 ibrida a Mirafiori, dal 7 lanci a Melfi all'alto di gamma a Modena, dai 3 modelli Alfa a Cassino al rilancio della centralita' di Atessa grazie alla nuova versione del Large Van. Stiamo monitorando che cio' avvenga nei tempi prestabiliti. Allo stesso tempo abbiamo destinato le risorse del Fondo Automotive alla componentistica'.

A livello Ue 'siamo stati noi a smuovere il pachiderma europeo con il documento di indirizzo condiviso da altri 14 Paesi, che richiedeva l'immediata revisione delle regole e la rimozione delle super multe che avrebbero distrutto l'industria a vantaggio di cinesi e Tesla. Ora, pero', bisogna rimuovere le follie del Green Deal. Ho incontrato piu' volte i colleghi tedeschi e francesi per condividere una posizione comune. Importante l'intesa gia' sottoscritta con la Germania per le flotte aziendali, al fine di rilanciare Atessa ed evitare la mannaia del tutto-elettrico'.

La posizione "espressa in Europa dalla nuova governance di Stellantis, a guida italiana, prima con la lettera comune di Elkann e dell'ex Renault, Luca De Meo, e ora con il documento unitario delle case europee, rispecchia la visione dell'Italia sulla neutralita' tecnologica e sulla permanenza dei modelli ibridi anche dopo il 2035. Su queste posizioni mi sono confrontato con il ministro Pierre Ferracci, con il quale mi auguro si possa raggiungere una posizione comune, come quella sottoscritta con il ministero dell'Economia tedesco'. Quanto al mantenimento di tutti i siti italiani, precisa il ministro, 'e' l'impegno di Stellantis. A differenza di quanto accade in Germania e in altri Paesi d'Europa, in Italia rimarranno in attivita' tutti gli impianti'.

