Schroders: Stati Uniti, due tagli in un'economia gia' troppo surriscaldata - PAROLA AL MERCATO

di George Brown* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Negli Stati Uniti, i solidi fondamentali sono destinati a sostenere la crescita nel 2026, cosi' come le politiche fiscali e monetarie accomodanti. Cio' dovrebbe spostare il mercato del lavoro dal suo equilibrio di 'basso livello di assunzioni, basso livello di licenziamenti', che e' stato la giustificazione dell'allentamento del Fomc. Tuttavia, sembra che il presunto presidente della Fed Warsh spingera' per almeno altri due tagli dei tassi. Farlo quando l'economia e' gia' in surriscaldamento comporta il rischio di un ritorno dell'inflazione nel 2027.

Nessun rallentamento in vista per l'economia statunitense La robusta spesa dei consumatori ha sostenuto una solida espansione del 4,4% nel terzo trimestre del 2025, mentre le previsioni sul Pil della Fed di Atlanta suggeriscono che nel quarto trimestre sia stato raggiunto un ritmo altrettanto forte e generalizzato. Cio' dovrebbe garantire un notevole effetto di trascinamento per il 2026, che probabilmente e' gia' iniziato su basi solide con l'attenuarsi degli effetti negativi dello shutdown. La crescita successiva sara' accelerata dagli stimoli fiscali messi in atto lo scorso anno, con rimborsi fiscali medi annui che dovrebbero aumentare del 25% a febbraio. Inoltre, l'abbassamento dei tassi dello scorso anno potrebbe dare il via a un ciclo di credito tra le famiglie. In questo contesto, abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni sul Pil per il 2026 al 3% e ora ci aspettiamo una crescita del 2,5% nel 2027.

Sul mercato del lavoro, la situazione di stallo continua Gli aumenti di produttivita' hanno aiutato le aziende a soddisfare la domanda senza aumentare il numero dei dipendenti, ma sospettiamo che la domanda di manodopera riprendera' quest'anno, via via che la crescita rimane forte e l'incertezza politica si attenua. Tuttavia, un aumento delle assunzioni si scontrera' con una diminuzione del numero di lavoratori disponibili. L'immigrazione ha subito un forte rallentamento, con la percentuale di popolazione di origine straniera in calo per la prima volta dagli anni '60. I salari potrebbero reagire di conseguenza, aumentando il rischio di una ripresa dell'inflazione se le aziende risponderanno trasferendo i maggiori costi del lavoro sui prezzi.

*Senior US Economist, Schroders.

