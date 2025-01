Robeco: prospettive di crescita, tempi eccezionali, ma per quanto a lungo? - PAROLA AL MERCATO

di Martin Van Vliet* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - La tenuta della crescita economica degli Stati Uniti appare notevole, soprattutto alla luce dell'attuale debolezza del contesto di crescita degli altri due principali blocchi economici, ossia l'UE e la Cina.

La spesa per i consumi, in particolare quella delle famiglie a piu' alto reddito, e' ancora molto importante, in un contesto di forte aumento della ricchezza netta delle famiglie. Le famiglie a basso reddito sono diventate piu' caute. Uno schema simile si osserva nel settore delle imprese, dove le aziende private piu' piccole hanno fatto piu' fatica a far fronte all'aumento dei costi di finanziamento rispetto alle aziende pubbliche piu' grandi.

In prospettiva, i piani fiscali espansivi del nuovo governo statunitense potrebbero sostenere lo slancio positivo della domanda interna. Allo stesso tempo, pero', le politiche relative all'immigrazione e ai dazi potrebbero pesare sulla crescita. Notiamo che, anche se le minacce tariffarie non dovessero concretizzarsi, l'incertezza sulla politica commerciale potrebbe gia' colpire la crescita degli Stati Uniti, come sostenuto dal personale della Fed nel 2019[1].

Anche la crescita dei Paesi emergenti ne risentirebbe, proprio come nel 2018/2019, quando era in gioco un rallentamento della crescita cinese. Per quanto riguarda l'attuale slancio della crescita cinese, notiamo alcuni segnali di ripresa nelle vendite di abitazioni. Tuttavia, l'umore dei consumatori rimane cauto. Saranno necessari ulteriori stimoli.

Per quanto riguarda l'Eurozona, la crescita complessiva del PIL e' rimasta contenuta, con la fiacchezza della Germania - e piu' recentemente della Francia - solo parzialmente compensata da una crescita piu' vivace nelle economie minori, tra cui Spagna e Grecia. In prospettiva, la crescita della spesa per consumi potrebbe sorprendere positivamente se il tasso di risparmio delle famiglie dovesse scendere a livelli piu' bassi e la disoccupazione rimarra' bassa. Al contempo, e' probabile che i rischi politici e le tensioni commerciali pesino sul sentiment dei consumatori e delle imprese, frenando un'eventuale accelerazione della crescita.

Nel complesso, la nostra ipotesi migliore e' che l'ampio divario di crescita tra Stati Uniti, Eurozona e Cina si ridurra' nel 2025.

Prospettive sull'inflazione: Divergenze dell'ultimo miglio Mentre l'inflazione core ha continuato ad arretrare in molti mercati sviluppati, negli ultimi mesi la disinflazione negli Stati Uniti ha registrato una pausa, sottolineando che l'ultimo miglio per riportare l'inflazione all'obiettivo della banca centrale potrebbe essere il piu' difficile.

Tuttavia, le pressioni sulla crescita dei salari negli Stati Uniti hanno continuato a raffreddarsi, suggerendo che nel tempo l'inflazione dei servizi esclusa l'edilizia abitativa dovrebbe seguire l'esempio. Allo stesso tempo, i dati relativi ai canoni di locazione dei nuovi inquilini indicano un rallentamento in corso dell'inflazione degli affitti del CPI nel 2025. Il principale rischio di rialzo per l'inflazione core statunitense del prossimo anno proviene dal lato dei beni. In particolare, l'implementazione dei dazi potrebbe far salire l'inflazione dei prezzi dei beni in modo piuttosto marcato. In linea di massima, i dazi costituiscono uno shock di prezzo una tantum e non e' detto che portino a un aumento duraturo dell'inflazione. Tuttavia, il rischio di un impatto piu' duraturo, ad esempio a causa di un aumento delle aspettative di inflazione, sembra piu' pronunciato questa volta rispetto al 2018/2019, anche alla luce della natura reflazionistica delle politiche fiscali e di immigrazione previste.

Nell'Eurozona, il problema dell'ultimo miglio sembra essersi ridimensionato. La crescita effettiva dei salari rimane elevata in alcune economie, ma le metriche prospettiche basate sui recenti accordi salariali e sulle offerte di lavoro continuano a indicare un rallentamento della crescita salariale dell'Eurozona. A nostro avviso, l'imposizione di dazi sui beni esportati dell'Eurozona rafforzerebbe le voci di un'inflazione potenzialmente al di sotto dell'obiettivo del 2% della BCE nel 2025 o 2026.

Nei mercati sviluppati, le pressioni inflazionistiche di fondo sono ancora in aumento in Giappone mentre rimangono contenute nel Regno Unito e in Australia. Nei mercati emergenti, lo slancio della disinflazione core si e' arrestata in alcune economie dell'America Latina e della Europa centrale e orientale, mentre e' rimasta generalmente contenuta nelle economie asiatiche, in particolare in Cina.

[1] The Fed - Does Trade Policy Uncertainty Affect Global Economic Activity? *Global Macro Strategist di Robeco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

