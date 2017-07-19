Riello: sindacati, vendita slitta al 2026, 'informazioni insufficienti'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - Le informazioni sul futuro di Riello con i suoi 1300 dipendenti di cui 600 in Italia sono "insufficienti" da parte dell'azionista gruppo Carrier. Lo affermano i sindacati dopo il tavolo sul gruppo Riello svoltosi oggi al Mimit. Al tavolo, convocato e condotto dal Ministero, su richiesta di Fim Fiom Uilm era presente la delegazione aziendale guidata dal CEO Anthony Brennan, le Regioni Veneto e Lombardia, la provincia di Lecco ed il Sindaco di Legnago (Vr). In una nota Fim, Fiom e Uilm indicano che l'intezione di Carrier e' di cedere Riello nella sua interezza entro il 2026 "ad un investitore che ne possa ulteriormente potenziare le gia' ottime performance economiche e di prodotto, dall'altra parte non fornisce alle parti sociali ulteriori elementi di conoscenze". Lo slittamento della procedura di cessione al 2026 e' la novita' di giornata. Tra i punti non chiari, si legge in una nota, ci sono le garanzie occupazionali ed industriali richieste da Carrier ai potenziali acquirenti. Fim, Fiom e Uilm esprimono "forte preoccupazione sul futuro del gruppo ed auspicano un netto cambio di passo da parte di Carrier in merito al tavolo istituzionale per rispetto dei lavoratori e dei territori coinvolti". Il Mimit riconvochera' il tavolo Riello nella seconda meta' di novembre.

