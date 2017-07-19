Raiffeisen Capital Management: per 2026 nuove opportunita' in un contesto di crescita moderata - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Corporate bond: dati fondamentali stabili e rendimenti interessanti Nel 2025 le obbligazioni societarie hanno registrato un andamento migliore del previsto, grazie soprattutto alla forte domanda e ai solidi dati fondamentali. Ciononostante, anche nel 2026 continueremo a concentrarci sulle obbligazioni societarie con un buon rating, poiche' un leggero aumento degli spread di rischio potrebbe incidere maggiormente sui rating piu' deboli.

Un'ondata di emissioni da parte di emittenti statunitensi sul mercato europeo e un forte aumento dell'attivita' di M&A sono fattori che potrebbero causare una maggiore volatilita'.

Nel complesso, tuttavia, prevediamo anche per il 2026 un rendimento aggiuntivo positivo delle obbligazioni societarie e una performance assoluta interessante, concentrandoci principalmente sulle scadenze da 3 a 7 anni nei nostri portafogli di credito.

Obbligazioni dei Mercati Emergenti: vediamo opportunita' interessanti Il nostro scenario globale, caratterizzato da una crescita economica moderata ma stabile e dalla prospettiva di un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Fed statunitense, offre una solida base per prevedere un andamento positivo dei titoli obbligazionari dei mercati emergenti anche per il 2026.

Le prospettive di crescita per i paesi emergenti sono nel complesso moderatamente positive, ma con differenze specifiche da paese a paese: mentre la crescita in Cina e Brasile dovrebbe rallentare leggermente, in Messico e Europa orientale dovrebbe accelerare leggermente. Le prospettive di inflazione stabili e il miglioramento dei fondamentali macroeconomici dovrebbero continuare a sostenere il trend positivo dei rating dei paesi.

Sebbene i premi di rischio delle obbligazioni in valuta forte siano gia' bassi dal punto di vista storico, anche perche' gli elevati rischi di insolvenza dei singoli paesi sono gia' stati scontati, i rendimenti degli Eurobond rimangono interessanti e sono il principale motore della performance attesa. Le obbligazioni in valuta locale continuano a beneficiare di tassi di interesse interessanti, il che favorisce ulteriori afflussi di capitali. Alcuni mercati, come il Brasile e il Sudafrica, beneficeranno inoltre dei previsti tagli dei tassi di interesse, resi possibili dal calo dei tassi di inflazione.

Sul fronte valutario, vediamo un ulteriore potenziale di rialzo rispetto al dollaro Usa, anche se la nostra previsione sull'andamento del tasso di cambio EUR/USD rappresenta un ostacolo per gli investitori europei.

