Raiffeisen Capital Management: outlook 2025, mercati in equilibrio tra opportunita' e incertezze - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - Outlook sulle asset class Titoli di stato: i rendimenti dovrebbero scendere ulteriormente Prevediamo che i rendimenti dei titoli di Stato in euro continueranno a scendere e rimaniamo ottimisti per questa categoria di obbligazioni. Ci posizioniamo non solo in vista di un calo dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, ma anche in previsione di una diminuzione dei premi per il rischio dei titoli di Stato italiani e francesi rispetto a quelli tedeschi. Siamo meno positivi sulle obbligazioni statunitensi e canadesi perche' prevediamo un calo dei rendimenti piu' marcato sul mercato dell'euro rispetto a quello d'oltreoceano, dove la situazione economica e' nettamente migliore.

Corporate bond: gli indici sulla solvibilita' del debito rimangono solidi Gli spread di credito delle obbligazioni societarie high-yield e investment-grade in euro sono ancora vicini ai minimi e sono quindi piu' suscettibili di correzioni. Mentre i premi per il rischio dei titoli high-yield in euro sono recentemente aumentati moderatamente (anche se all'interno del normale intervallo di fluttuazione), i premi per il rischio dei titoli investment-grade rimangono estremamente bassi. Tuttavia, i rapporti sulla solvibilita' del debito del settore societario rimangono molto solidi. Rimaniamo leggermente fiduciosi sulle obbligazioni societarie investment-grade in euro. Manteniamo il nostro posizionamento piu' cauto per le obbligazioni societarie high-yield in euro.

Debito dei mercati emergenti: i premi per il rischio mostrano una certa resilienza I premi per il rischio delle obbligazioni in valuta forte dei mercati emergenti sono altrettanto resistenti di quelli del mercato delle obbligazioni societarie. Continuiamo a considerare questa classe obbligazionaria come interessante rispetto ad altre classi di attivo 'a spread'. L'attivita' economica nei mercati emergenti e' recentemente migliorata e ha anche sorpreso leggermente in positivo.

Mercati azionari sviluppati: solida performance degli utili I mercati azionari internazionali sono rimasti molto solidi nelle ultime settimane, guidati dagli Stati Uniti. La solida performance degli utili degli ultimi mesi e' stata di supporto. A nostro avviso, le aspettative per i prossimi trimestri possono essere considerate come ottimistiche.

Inoltre, i nostri indicatori mostrano attualmente un quadro molto eterogeneo, per cui per il momento ci atteniamo al nostro posizionamento neutrale.

Mercati azionari emergenti: la performance subisce una battuta d'arresto Le preoccupazioni per l'andamento dei mercati emergenti sotto la nuova presidenza Trump si riflettono attualmente sulla loro performance relativa rispetto ai titoli azionari sviluppati. La performance ha raggiunto un altro livello minimo. Le aziende del settore manifatturiero, in particolare, potrebbero essere gravemente colpite da una nuova politica commerciale protezionistica USA. Sara' quindi ancora piu' importante vedere nelle prossime settimane come si concretizzeranno le dichiarazioni e chi saranno i soggetti coinvolti.

Materie prime: i metalli preziosi continuano a salire Nelle ultime settimane i mercati internazionali delle materie prime hanno presentato un quadro eterogeneo. I metalli industriali ciclici hanno nuovamente subito perdite di prezzo e anche le materie prime energetiche si sono rivelate piu' deboli. Il settore dei metalli preziosi e' invece riuscito a guadagnare ulteriormente nonostante l'aumento dei rendimenti.

Attualmente non deteniamo posizioni in materie prime nell'ambito della nostra asset allocation tattica.

*Chief Investment Officer di Raiffeisen Capital Management

