Popolare Puglia Basilicata: ok soci a dividendo 15 centesimi per azione

I vertici presentano in assemblea nuova Fondazione Bppb (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - I soci della Banca Popolare Puglia e Basilicata hanno approvato sabato scorso il bilancio 2024 chiuso con un utile di 41,3 milioni e deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 15 centesimi per azione (in pagamento il 22 aprile, con valuta il 24 aprile 2025) e la determinazione del valore di emissione e rimborso delle azioni per l'anno 2025, fissato a 2,45 euro. Durante l'assise il Presidente, Leonardo Patroni Griffi e l'Amministratore Delegato, Alessandro Piozzi, hanno illustrato ai soci i risultati raggiunti nel 2024 e presentato le linee strategiche che guideranno l'azione della Banca nei prossimi anni. Nel corso dell'assemblea, si legge in una nota, e' stata anche presentata la nuova Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata Ets, ente del Terzo Settore costituita per rafforzare il legame con la comunita'.

La Fondazione operera' in autonomia, anche attraverso strumenti di raccolta come il 5x1000, e sara' focalizzata su iniziative in ambiti chiave quali inclusione sociale, solidarieta', formazione, promozione della salute e valorizzazione del patrimonio culturale.

