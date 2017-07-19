Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Popolare Lazio: utile netto primo semestre a 7,7 mln, in corso derisking -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - Tornando ai conti del semestre, Popolare del Lazio spiega che la proiezione di crescita dell'utile "e' piu' che lineare sul fine d'anno". Il risultato del primo semestre, infatti, ha gia' scontato gli effetti, non ripetibili, di un'importante azione di derisking. Il gruppo bancario presieduto da Sabrina Morelli sottolinea inoltre che a fine giugno si conferma una solida situazione patrimoniale (Cet1 al 20,4%, dal 20,3% a fine 2024) e un miglioramento degli indicatori di rischio: il rapporto dei crediti deteriorati (npe ratio lordo) e' sceso dal 6,01% al 4,35 per cento mentre migliora la liquidita' con il liquidity coverage ratio salito al 188% (152%). Nel semestre, infine, impieghi stabili a circa 2 miliardi mentre cresce a 2,7 miliardi la raccolta diretta.

            com-Ggz

            (RADIOCOR) 08-08-25 18:08:56 (0473) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.