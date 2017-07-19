Popolare Lazio: utile netto primo semestre a 7,7 mln, in corso derisking -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ago - Tornando ai conti del semestre, Popolare del Lazio spiega che la proiezione di crescita dell'utile "e' piu' che lineare sul fine d'anno". Il risultato del primo semestre, infatti, ha gia' scontato gli effetti, non ripetibili, di un'importante azione di derisking. Il gruppo bancario presieduto da Sabrina Morelli sottolinea inoltre che a fine giugno si conferma una solida situazione patrimoniale (Cet1 al 20,4%, dal 20,3% a fine 2024) e un miglioramento degli indicatori di rischio: il rapporto dei crediti deteriorati (npe ratio lordo) e' sceso dal 6,01% al 4,35 per cento mentre migliora la liquidita' con il liquidity coverage ratio salito al 188% (152%). Nel semestre, infine, impieghi stabili a circa 2 miliardi mentre cresce a 2,7 miliardi la raccolta diretta.

