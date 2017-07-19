Ponte Stretto: Cgil, Corte Conti conferma incongruenze procedura, ritirare progetto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - "La decisione dell'Ufficio della Corte dei Conti di chiedere il deferimento all'Organo collegiale della delibera Cipess 41/2025, con cui il Governo ha approvato il progetto del Ponte sullo Stretto, conferma i punti da noi sollevati, anche alla Commissione europea, relativi a chiare e gravi incongruenze procedurali rispetto alla normativa vigente'. E' quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, ribadendo che "invece di annunciare l'avvio imminente della sua realizzazione il Governo dovrebbe ritirare il progetto approvato, sbagliato e dannoso per il Paese, e aprire un confronto vero su come costruire un efficiente sistema infrastrutturale in Calabria e Sicilia".

com-cel

(RADIOCOR) 24-10-25 18:37:58 (0667)PA,INF 5 NNNN