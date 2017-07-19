Pimco: la politica della Fed nella nebbia dei dati mancanti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Se e quando lo shutdown finira', quanto tempo ci vorra' prima di avere i dati? Mentre lo shutdown continua, non e' chiaro quali informazioni avra' la Fed prima della sua prossima riunione di dicembre.

Anche se lo shutdown dovesse finire domani, i tempi di pubblicazione dei dati sono tutt'altro che certi.

Il rapporto mensile sul mercato del lavoro, ad esempio, raccoglie i dati di due diverse indagini: le imprese e le famiglie. L'indagine sulle imprese e' elettronica e consente alle aziende di inviare insieme i dati di ottobre e novembre.

L'indagine sulle famiglie (che fornisce il tasso di disoccupazione), al contrario, si basa su intervistatori reali, che dovrebbero raccogliere retroattivamente i dati di ottobre e novembre.

Nel 2013, la chiusura del governo federale ha ritardato di due settimane la pubblicazione dei dati BLS; questa volta, la raccolta retroattiva su un mese potrebbe compromettere la qualita' dei dati. Stimiamo che, se lo shutdown dovesse protrarsi oltre il 12 novembre, i nuovi rapporti sul lavoro potrebbero non essere disponibili fino a dopo la prossima riunione della Fed del 9-10 dicembre. Quindi, anche se un calo delle assunzioni lorde sta aumentando la disoccupazione in ottobre e novembre, la Fed potrebbe non saperlo fino a dopo che i funzionari avranno preso la loro prossima decisione di politica.

D'altra parte, se il governo riaprira' presto, la Fed potrebbe ricevere una valanga di dati sul mercato del lavoro prima di dicembre.

Leggere i segnali della Fed sul prossimo taglio dei tassi Le proiezioni della Fed di settembre hanno mostrato che 10 membri del comitato sono favorevoli a un taglio di almeno 75 punti base (pb) nel 2025 - e la Fed ha tagliato finora 50 pb - contro nove membri favorevoli a un taglio minore. Powell era probabilmente tra i 10. Con una maggioranza cosi' risicata, qualsiasi membro, compreso Powell, potrebbe opporsi se non ci fossero prove sufficienti del deterioramento del mercato del lavoro.

Data questa dinamica, se lo shutdown continua a ritardare la pubblicazione dei dati, allora c'e' una buona possibilita' che la Fed mantenga i tassi invariati nella riunione di dicembre. Come ha detto Powell: "Cosa fai se guidi nella nebbia? Rallenti. ... I dati potrebbero arrivare. Ma c'e' la possibilita' che abbia senso essere piu' cauti nel muoversi".

In questo caso, la riunione di gennaio potrebbe essere piu' propizia a un taglio dei tassi (il nostro scenario di base prevede un taglio dei tassi in una delle due riunioni). A meno che lo shutdown non duri fino alla fine dell'anno, cosa che non prevediamo, la Fed dovrebbe disporre dei dati sull'occupazione di ottobre/novembre entro gennaio, e questi rapporti mostreranno probabilmente un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro.

Prospettive per la fine dello shutdown All'inizio dello shutdown del governo, non c'era alcun catalizzatore evidente che spingesse i legislatori a riaprire. Entrambe le parti politiche hanno mostrato scarsa urgenza. Ma ora devono affrontare pressioni crescenti: mancati e ritardati sussidi alimentare (che colpiscono milioni di americani), aumento dei premi dell'assicurazione sanitaria per gli iscritti all'Affordable Care Act e problemi preoccupanti nel traffico aereo.

La nostra stima attuale e' che queste pressioni porteranno molto probabilmente il Congresso a trovare una soluzione per riaprire il governo federale prima della festivita' del Ringraziamento di fine novembre. Tuttavia, i costi economici dello shutdown aumenteranno nelle prossime settimane e la mancanza di dati rendera' piu' difficile sia per la Fed che per gli operatori di mercato valutare la resilienza dell'economia statunitense.

