Pimco: commento in reazione al meeting della BCE - PAROLA AL MERCATO

di Konstantin Veit* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - .Oggi la Banca centrale europea (BCE) ha ridotto il tasso di deposito di 25 punti base, dal 2,5% al 2,25%.

.I rischi al ribasso per la crescita prevalgono attualmente sui timori di potenziali aumenti una tantum del livello dei prezzi e sugli sviluppi fiscali.

.La presidente Lagarde ha affermato che 'non c'e' momento migliore per essere dipendenti dai dati', ribadendo che le decisioni continueranno a essere prese riunione per riunione e che il flusso dei dati determinera' il futuro corso della politica monetaria.

.Per ora, riteniamo che i tassi di riferimento continueranno a scendere in modo graduale e che la BCE non abbia ancora terminato il ciclo di tagli.

.L'attuale prezzo del tasso terminale, intorno all'1,55%, suggerisce un orientamento leggermente accomodante per il tasso di deposito.

.A giugno, con le nuove proiezioni dello staff, la BCE dovrebbe essere in una posizione migliore per determinare se sara' necessario un orientamento decisamente espansivo.

*Portfolio Manager di PIMCO "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

