Pictet WM: Shutdown del governo statunitense in vista - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 set - Uno stallo nei finanziamenti al Congresso sta spingendo il governo statunitense verso una chiusura delle attivita' governative il 1 ottobre. Questa chiusura non e' collegata ad un tetto del debito (e quindi ne viene ridotto l'impatto potenziale), ma il presidente Trump potrebbe sfruttarla per mandare a casa una parte dei dipendenti federali. L'impasse al Congresso e' stata fonte di incertezza sui mercati la scorsa settimana.

L'S&P 500[i] ha toccato un nuovo massimo infragiornaliero di 6699, 10 volte il suo minimo nel 2009, ma ha poi chiuso la settimana al -0,3% (in USD). Trump ha annunciato nuovi dazi all'importazione, tra cui il 100% sui farmaci coperti da brevetto - a meno che l'impresa importatrice non stia costruendo uno stabilimento produttivo negli Stati Uniti - e il 25% sui camion pesanti, provocando nuova incertezza commerciale. Due asset rifugio come l'oro e l'argento hanno raggiunto nuovi massimi. L'arretramento dell'S&P 500 e' avvenuto poco prima di ottobre, storicamente il mese dell'anno piu' 'pericoloso' per gli investitori, nonostante i dati sulla spesa dei consumatori per i servizi siano stati positivi per la crescita statunitense nel 2 trimestre. Nel mondo societario, Nvidia ha dichiarato l'intenzione di investire USD 100 miliardi in OpenAI per contribuire al finanziamento del suo datacenter - l'ultimo di una serie di accordi 'circolari' in cui un produttore di chip per l'intelligenza artificiale investe nei propri clienti o presta loro denaro. Alibaba ha affermato di volere aumentare la sua spesa nei modelli e nell'infrastruttura IA, in aggiunta all'importo di USD 53 miliardi sull'arco di tre anni gia' annunciato a febbraio. In Europa, la Banca nazionale svizzera ha lasciato il suo tasso guida allo 0,0%, secondo le attese, e i mercati non prevedono ulteriori tagli. Nel Regno Unito, un'emissione di bond trentennali ha ricevuto il numero piu' basso di ordini dal 2022.

I mercati guarderanno ai dati sull'occupazione statunitense questa settimana per avere conferma che la Fed sia sempre orientata verso ulteriori tagli dei tassi d'interesse.

Prevediamo altri due tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno. Siamo negativi sui titoli di Stato statunitensi e globali. In Asia, il sondaggio Tankan in Giappone di mercoledi' dovrebbe mostrare un leggero miglioramento della fiducia delle imprese. In Cina, prende il via la settimana festiva della Golden Week, un periodo favorevole per i viaggi. La scorsa settimana il prezzo del rame e' salito dopo che una impresa mineraria statunitense ha dichiarato di non potere rispettare i contratti a seguito di una frana in una sua enorme miniera in Indonesia. Incursioni di droni sulla Danimarca hanno innescato un rally del petrolio. Siamo positivi sugli asset reali. I mercati attraversano un momento positivo poiche' la crescita rimane robusta e la Fed ha avviato un ciclo di allentamento. Entrando nel mese di ottobre, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai potenziali fattori contrari: l'effetto dei dazi sui prezzi negli Stati Uniti, gli utili del 3 trimestre, la potenziale chiusura del governo statunitense e i segnali di accordi circolari e i finanziamenti da parte dei venditori del settore tecnologico.

