            Notizie Radiocor

            Nexperia: governo olandese fa dietrofront, sospesa presa controllo gruppo cinese

            Dopo colloqui "costruttivi" con Pechino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Il governo olandese fa dietrofront su Nexperia, il gruppo di chip finito al centro di un braccio di ferro tra Paesi Bassi e Cina. Il ministro dell'Economia Vincent Karremans ha annunciato la sospensione del provvedimento con cui a ottobre il governo dell'Aja aveva preso il controllo del gruppo di proprieta' cinese per "gravi carenze" a livello di governance. Il ministro ha spiegato la decisione come "un gesto di buona volonta'" a seguito di discussioni "costruttive" con Pechino.'Siamo ottimisti riguardo alle misure gia' adottate dalle autorita' cinesi per garantire la fornitura di chip all'Europa e al resto del mondo" ha detto. Il governo aveva costretto alle dimissioni l'amministratore delegato del gruppo annunciando la volonta' di agire contro Zhang Xuezheng, principale azionista di Wingtech, proprietaria di Nexperia.

            fon

            (RADIOCOR) 19-11-25 12:25:49 (0312) 5 NNNN

              


