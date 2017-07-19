Nexperia: governo olandese fa dietrofront, sospesa presa controllo gruppo cinese

Dopo colloqui "costruttivi" con Pechino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Il governo olandese fa dietrofront su Nexperia, il gruppo di chip finito al centro di un braccio di ferro tra Paesi Bassi e Cina. Il ministro dell'Economia Vincent Karremans ha annunciato la sospensione del provvedimento con cui a ottobre il governo dell'Aja aveva preso il controllo del gruppo di proprieta' cinese per "gravi carenze" a livello di governance. Il ministro ha spiegato la decisione come "un gesto di buona volonta'" a seguito di discussioni "costruttive" con Pechino.'Siamo ottimisti riguardo alle misure gia' adottate dalle autorita' cinesi per garantire la fornitura di chip all'Europa e al resto del mondo" ha detto. Il governo aveva costretto alle dimissioni l'amministratore delegato del gruppo annunciando la volonta' di agire contro Zhang Xuezheng, principale azionista di Wingtech, proprietaria di Nexperia.

