Morning note: economia e finanza dai giornali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mag - Fisco: Piu' tempo per il concordato. Pagamenti Pa, stretta allentata. Modello 730, da oggi al via le modifiche dei dati e gli invii (Il Sole 24 Ore, pag. 2-3) Usa-Cina: Xi in posizione di forza da' priorita' al dossier Taiwan. Trump punta tutto sul commercio per scordare l'Iran (Il Sole 24 Ore, pag. 6). Tappeto rosso e tensioni, Trump oggi alla corte di Xi (Corriere della Sera, pag. 2-3). Trump incontra Xi in Cina, sul tavolo Iran e Taiwan, lo spettro del grande scambio (la Repubblica, pag. 8-9) Medio Oriente: L'Iran, controlliamo Hormuz. Trump smentito dai servizi. Raid israeliani sul sud del Libano, almeno 12 morti (Il Sole 24 Ore, pag. 7). Netanyahu in segreto ad Abu Dhabi. Due petroliere passano lo Stretto (Corriere della Sera, pag. 6). Una nave cinese supera Hormuz, la Cia, Teheran controlla lo Stretto (la Repubblica, pag. 11) Mps: 'Non venda le Generali. Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi', intervista a Francesco Gaetano Caltagirone (Corriere della Sera, pag. 32). Scalata Mediobanca, sequestrati pc e telefono al banchiere Nattino (la Repubblica, pag. 29) Consob: Freni rinuncia dopo le tensioni con FI, non sono un uomo divisivo. Nomine, si riapre la partita (Corriere della Sera, pag. 12). Freni si ritira dalla corsa, nuovo scontro nella maggioranza (la Repubblica, pag. 6) Softbank: Con l'AI la svolta sui conti, utile triplicato nel primo trimestre (Il Sole 24 Ore, pag. 30) Mfe: Prosieben pesa sui conti. Nei tre mesi 26 milioni di perdita (Il Sole 24 Ore, pag. 27). Prosieben pesa sui conti, ma c'e' la sforbiciata sul debito (la Repubblica, pag. 31) Cdp Equity: In 2i Aeroporti, subito l'8,.9%, poi il controllo (Il Sole 24 Ore, pag. 26) Snam: Risultati solidi nel trimestre. Stoccaggi a quota 50% al top nella Ue (Il Sole 24 Ore, pag. 29) Ludoil: La maxiraffineria di Priolo ritorna italiana (Corriere della Sera, pag. 33) Mondadori: Su i ricavi ma cresce il rosso (Il Sole 24 Ore, pag. 27) Electrolux: Pd e Cgil all'attacco. 'No a Urso, dossier a palazzo Chigi' (la Repubblica, pag. 28) Byd: Parla di stabilimenti con Stellantis, nel mirino cinese Cassino e Mirafiori (la Repubblica, pag. 28) Ambienta: Il gruppo rileva la maggioranza di Disano, big dell'illuminazione (Il Sole 24 Ore, pag. 29) Hera: Tengono margini e profitti. Sui ricavi pesano le materie prime (Il Sole 24 Ore, pag. 29) Rcs: I ricavi salgono a quota 170,3 milioni. Cresce ancora la cassa (Corriere della Sera, pag. 34) Ferretti: Kkcg chiama in causa il Governo (Il Sole 24 Ore, pag. 26) Anthilia: Pmi fiduciose ma ferme. 'Rischio desertificazione silente' (Il Sole 24 Ore, pag. 28) Inwit: Apre il dialogo con Tim e Fastweb+Vodafone. 'Ma soluzione alla pari' (Il Sole 24 Ore, pag. 30) Confcommercio: Sangalli, l'economia abusiva vale 41 miliardi di euro (Corriere della Sera, pag. 33) Petrolio: Allarme sulle scorte. L'Aie, calano a ritmi record (Il Sole 24 Ore, pag. 8). Allarme. 'Scorte in calo con un ritmo record' (la Repubblica, pag. 30) Nucleare: Si' entro l'estate. Meloni sfida il campo largo (Il Sole 24 Ore, pag. 12) Previdenza: Isopensione, allo studio la proroga oltre il 2026 (Il Sole 24 Ore, pag. 10) Universita': 'Su medicina non si torna indietro, pronti ad arrivare a 30mila posti' (Il Sole 24 Ore, pag. 5) Regioni: Trentino Alto Adige piu' autonomo, la riforma dello statuto diventa legge (Il Sole 24 Ore, pag. 12) Quirinale: Mattarella parla con Herzog, inaccettabili gli attacchi a Unifil (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Gran Bretagna: Streeting pronto a lanciare la sfida al premier Starmer (Il Sole 24 Ore, pag. 13). Londra, le manovre contro Starmer offuscano il 'Discorso del re' (Corriere della Sera, pag. 14). Il re legge il programma, ma Starmer resta in bilico, il superministro lo scarica (la Repubblica, pag. 17) Ucraina: Lavrov contro l'America. Ne' Mosca ne' l'Ucraina si fidano piu' del mediatore (Corriere della Sera, pag. 5) Usa: Sanders 'Guerra illegale, Donald e' pericoloso come Putin in Ucraina' (la Repubblica, pag. 13) Legge elettorale: Centrodestra avanti. Le mosse per il primo si' entro l'estate. 'Ora vogliono il confronto? Dai salari alla sanita' lo hanno sempre negato', intervista a Elly Schlein (Corriere della Sera, pag. 10-11). Schlein 'Il governo ha fallito, la legge elettorale non e' priorita'' (la Repubblica, pag. 4) Governo: La sfida di Meloni al Senato. 'Con noi diminuite le tasse' (Corriere della Sera, pag. 8). Meloni sfida le opposizioni. 'Il quadro e' complesso, porte aperte al confronto' (la Repubblica, pag. 2-3) col.

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