Mirabaud AM: sull'obbligazionario domina l'incertezza - PAROLA AL MERCATO

di Andrew Lake* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Gli ultimi mesi del 2022 sono stati difficili per i mercati del reddito fisso. Molti si aspettavano una rivalutazione del credito e delle azioni in linea con il rallentamento dell'economia negli Stati Uniti e in Europa, ma cio' non e' avvenuto. Al contrario, la Federal Reserve (Fed) e la Banca Centrale Europea (BCE) hanno rilasciato dichiarazioni piuttosto da 'falco', ribadendo il loro impegno a contrastare l'inflazione aumentando i tassi d'interesse. Questo nonostante i dati suggeriscano che l'inflazione abbia raggiunto il picco in entrambe le economie, motivo per cui in molti si aspettavano un cambio di direzione nelle politiche. Aspettative che, pero', sono state disattese.

Si potrebbe dire che le "buone" notizie economiche abbiano avuto un riscontro negativo, innescando alcuni grandi movimenti di mercato, con il rendimento dei Treasury a 30 anni che ha raggiunto il 3,95%. La duration, il credito e le azioni hanno tutte ceduto, mostrando un'insolita, e sicuramente insostenibile, correlazione tra asset class.

Ma nelle prime settimane di gennaio la situazione sembra essersi ribaltata, con le 'cattive' notizie che vengono ora accolte positivamente dai mercati.

Il mercato ritiene, infatti, che il rallentamento della crescita e la recessione avranno un effetto "positivo" in quanto costringeranno la Fed a ridurre i tassi anticipatamente. Inoltre, l'allentamento dell'inflazione dovrebbe portare a un quadro monetario meno restrittivo nel secondo semestre del 2023 ed e' questo che sta ora prezzando il mercato.

In questo momento, la curva dei rendimenti invertita nei mercati obbligazionari indica che stiamo entrando in recessione, ma i mercati azionari e del credito non sono d'accordo. Il mercato si sta scontrando con la Fed.

Questo insolito conflitto tra diverse aree del mercato rappresenta la piu' grande complicazione per gli investitori.

Prevediamo un primo trimestre piuttosto volatile, ma prima di poter costruire una view solida per la prima meta' dell'anno, sara' necessaria una maggiore chiarezza sulla direzione economica che prenderanno gli Stati Uniti e l'Europa, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione e l'inflazione.

Come procedere quindi? In assenza di una sfera di cristallo, rivolgiamo la nostra attenzione ai fattori bottom-up; quando il top-down e' cosi' incerto, bisogna prestare maggiore attenzione ai fondamentali. Il nostro approccio consiste nel migliorare la qualita' delle obbligazioni che acquistiamo. Una migliore protezione dai ribassi nei crediti e nei settori che stiamo esaminando ci permette di mitigare l'incertezza macroeconomica.

Per quanto riguarda i settori, continuiamo a evitare l'edilizia abitativa, dopo un significativo sell-off. Allo stesso modo, evitiamo l'energia, che probabilmente perdera' rilevanza con l'attenuarsi della domanda in primavera.

Ci stiamo concentrando sulla scelta dei titoli giusti tra i ciclici: continuiamo a preferire alcuni dei grandi nomi tecnologici investment-grade. Guardiamo anche a selezionate opportunita' retail e ad alcuni titoli finanziari, il che puo' sembrare contraddittorio visto che si tratta del settore piu' esposto alla ripresa economica, ma la volatilita' dei tassi offre anche delle opportunita'.

In Europa, stiamo pensando di rimettere in atto le coperture del credito, poiche' riteniamo che potrebbe verificarsi un riprezzamento del rischio di credito dato che il mercato non sta prezzando il rischio di recessione (anche in questo caso, il mercato si sta opponendo a una BCE falco, rispecchiando la situazione con la Federal Reserve).

Infine, riteniamo che i mercati emergenti siano tornati a essere interessanti: con il picco dei tassi statunitensi e il cambiamento del contesto economico, il dollaro dovrebbe indebolirsi, il che sarebbe positivo per gli EM e le economie esportatrici di materie prime. Inoltre, bisogna tenere in considerazione la riapertura del commercio con la Cina e le opportunita' che cio' potrebbe creare in tutto il mondo.

Nel complesso, mentre ci muoviamo in un contesto macroeconomico incerto, la nostra attenzione e' fermamente concentrata su una rigorosa analisi bottom-up. La vera difficolta' si avra' se l'inflazione rimarra' alta e la Fed continuera' ad alzare i tassi - allora tutto sara' di nuovo messo in discussione.

*Head of Global Fixed Income di Mirabaud AM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

