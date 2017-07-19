Mirabaud AM: dollaro, quadro macro sfavorevole apre a ulteriori ribassi - PAROLA AL MERCATO

di Valentin Bissat* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - La stagione degli utili in corso continua a riservare sorprese positive, rafforzando la fiducia nella solidita' dell'economia statunitense, ed e' anche tra i fattori che hanno contribuito allo slancio del dollaro di fine ottobre. Proprio grazie alla resilienza dell'economia USA e al tono piu' cauto del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell all'ultima riunione di politica monetaria, il dollaro si e' stabilizzato ma crediamo che questa pausa sia solo temporanea e che la valuta USA possa registrare ulteriori ribassi nei prossimi mesi.

Il ciclo di tagli dei tassi da parte della Fed non ancora concluso e il mercato del lavoro in rallentamento potrebbero avere come conseguenza un continuo deterioramento del differenziale dei tassi, a svantaggio del dollaro.

L'economia statunitense deve poi affrontare un debito crescente, cambiamenti imprevedibili delle politiche e minacce all'indipendenza della Fed, fattori che alimentano i rischi di de-dollarizzazione. Le banche centrali e gli investitori, pertanto, stanno diversificando le proprie allocazioni valutarie e implementando strategie di copertura, elementi che continueranno a esercitare pressioni sul dollaro.

Alla luce di cio', manteniamo una view negativa sul dollaro rispetto all'euro e al franco svizzero, e un posizionamento neutrale rispetto alla sterlina sulla quale pesano una politica monetaria piu' accomodante e le aspettative di un rallentamento economico.

