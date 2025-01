Microsoft: in 2025 investira' circa 80 mld$ per costruire data center basati su AI

Lo ha scritto il presidente Smith sul blog della societa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Microsoft investira' circa 80 miliardi di dollari nel 2025 "per costruire data center basati sull'intelligenza artificiale, per addestrare modelli di AI e distribuire applicazioni basate sull'AI e sul cloud in tutto il mondo". Lo ha scritto il presidente di Microsoft, Brad Smith, in un post sul blog ufficiale della societa' di Redmond. "Piu' della meta' di questo investimento totale sara' effettuato negli Stati Uniti, a testimonianza del nostro impegno verso questo Paese e della nostra fiducia nell'economia americana", ha osservato Smith. "Per molti versi, l'intelligenza artificiale e' l'elettricita' della nostra epoca e i prossimi quattro anni possono gettare le basi per il successo economico dell'America nel prossimo quarto di secolo", ha scritto Smith che aggiunge: "Con l'inizio del nuovo anno, daremo il benvenuto alla Casa Bianca a un nuovo presidente e a un'opportunita' d'oro per la tecnologia e la competitivita' economica americana. E' dai tempi dell'invenzione dell'elettricita' che gli Stati Uniti hanno l'opportunita' di sfruttare le nuove tecnologie per rinvigorire l'economia nazionale".

