LFDE - Crisi del cacao: investimenti e sostenibilita' per un futuro meno amaro - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - La crisi del cacao rivela in sottofondo i rischi inerenti alla monocoltura e all'industrializzazione del patrimonio vivente. Per porre rimedio a questi mali, industriali e agricoli, la ricetta c'e' ed e' ben nota, si chiama sostenibilita'. Complessa da attuare, costosa nelle prime fasi, politicamente difficile da accettare, permette di massimizzare la redditivita' a lungo termine. Diversificazione delle specie, rotazione delle colture alternate a maggese, prezzi sostenibili per i produttori, speculazione sorvegliata, ripristino degli ambienti e dei cicli naturali: gli ingredienti sono tutti disponibili, anche se non vengono utilizzati spontaneamente.

Questo approccio ricade in parte sotto la responsabilita' dei mercati, che possono orientare i flussi di capitali verso forme di redditivita' piu' ponderate. Ne e' la prova l'operato del gruppo LBP AM, di cui fa parte La Financie're de l'Echiquier, che nei suoi investimenti rafforza costantemente gli obiettivi di sostenibilita' senza sacrificare quelli finanziari. Recentemente il gruppo ha pubblicato un aggiornamento della sua politica sulla biodiversita', corredata da sei impegni. Non risolvera' sicuramente la crisi attuale del cacao, ma dimostra perlomeno che una parte degli investimenti puo' essere fatta confluire verso pratiche piu' sane e quindi piu' resilienti alle crisi.

Una condizione per permettere che il futuro sia meno amaro..

e che il cioccolato continui a essere un piacere.

*Gestore, La Financiere de l'Echiquier (LFDE) "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 21-04-24 11:26:31 (0195)FOOD 5 NNNN