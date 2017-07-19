Leonardo: contratto pluriennale supporto logistico aerei C-27J Aeronautica Militare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Il C-27J 'Spartan' di Leonardo - prosegue la nota - e' l'aereo da trasporto tattico, multi-missione, piu' efficace e versatile della sua classe disponibile oggi sul mercato. Dotato di 2 potenti turboelica, offre prestazioni straordinarie, estrema flessibilita' operativa ed economicita' d'uso. La sua capacita' di operare da piste non pavimentate, in condizioni ambientali estreme, non puo' essere eguagliata da nessun altro aereo da trasporto della sua categoria. Queste eccezionali caratteristiche sono ancora piu' esaltate nella versione potenziata C-27J Spartan Next Generation, che introduce nuovi equipaggiamenti e soluzioni aerodinamiche.

Grazie alla sua eccezionale robustezza strutturale e alla ridondanza dei sistemi, lo 'Spartan' offre qualita' uniche in termini di affidabilita', resilienza e manovrabilita' dimostrate dalle piu' di 275.000 ore di volo completate.

Ordinato e impiegato da alcune tra le piu' importanti forze aeree di tutto il mondo, il C-27J e' ampiamente collaudato nei contesti operativi piu' sfidanti e dimostra ogni giorno di poter portare a termine efficacemente un'ampia gamma di missioni. Fra i compiti tipici del C-27J, oltre alle operazioni di trasporto e aviolancio per fornire supporto alle truppe vicino alla linea del fronte ("ultimo miglio tattico"), si annoverano anche missioni di soccorso in caso di calamita' e di antincendio boschivo.

La cabina del C-27J puo' essere rapidamente riconvertita in 11 configurazioni principali, ciascuna studiata per svolgere un tipo specifico di missione. Le 5 configurazioni base (Trasporto cargo, Trasporto truppe, Evacuazione medica, Aviolancio cargo, Aviolancio paracadutisti) sono realizzate tramite kit standard e ciascuna di esse puo' essere allestita in meno di 30 minuti. Le 6 configurazioni opzionali richiedono moduli o apparati disponibili su richiesta del cliente e sono: Trasporto VIP, Trasporto Passeggeri, Special MEDEVAC, Biocontenimento, Antincendio base e Antincendio avanzato.

