J. Safra Sarasin: la geopolitica rimarra' al centro della scena nel 2026 per le valute e oro - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Nel 2026, prevediamo inoltre che il sostegno al dollaro diminuira' da un punto di vista ciclico relativo. La crescita economica e' destinata a convergere ulteriormente tra gli Stati Uniti e l'area dell'euro, poiche' l'economia europea beneficera' dell'erogazione del pacchetto fiscale tedesco. Inoltre, il dato sui salari non agricoli di dicembre, piu' debole del previsto, suggerisce che il mercato del lavoro statunitense si trova in una situazione piu' fragile di quanto anticipato in precedenza. Cio' richiede alla Fed di mantenere un orientamento accomodante, il che significa che la sua politica monetaria dovrebbe continuare ad essere piu' espansiva rispetto ad altre grandi economie.

Riteniamo che il 2026 sara' un altro anno positivo per l'oro, nonostante la performance eccezionale registrata nel 2025. Il metallo prezioso e' ben posizionato per beneficiare della diversificazione delle riserve valutarie statunitensi. In sostanza, tale diversificazione e' in atto dal congelamento delle riserve in dollari russi all'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, dopo il quale le banche centrali dei mercati emergenti hanno aumentato le loro riserve auree.

A partire dal 2024, gli acquisti di oro si sono ampliati grazie al crescente interesse dimostrato dai gestori di investimenti e dalle famiglie, con conseguenti forti afflussi verso gli ETF sull'oro fisicamente garantiti. I recenti sviluppi geopolitici giustificano il proseguimento di questa tendenza. Data la sua caratteristica di 'asset rifugio' per eccellenza, l'oro e' destinato a fungere da valuta tra i blocchi geopolitici, poiche' il calo di fiducia tra questi ultimi riduce la validita' del dollaro statunitense come valuta globale. I continui tentativi dell'amministrazione Trump di minare l'indipendenza della Federal Reserve rimangono un altro fattore importante a sostegno di un prezzo dell'oro piu' elevato, con l'apertura di un'indagine penale sul presidente della Fed Powell che rappresenta l'ultimo elemento.

Di conseguenza, prevediamo che gli investitori istituzionali continueranno ad aumentare le loro allocazioni in oro, poiche' quest'ultimo e' anche percepito come un modo conveniente per 'vendere allo scoperto il dollaro'. Allo stesso modo, l'argento e' ben posizionato per beneficiare di una diversificazione dal dollaro. Nel novembre 2025, il governo degli Stati Uniti ha incluso l'argento nella sua lista dei minerali critici, segnalando potenziali rischi di approvvigionamento e sollecitando l'anticipo delle spedizioni verso gli Stati Uniti. Cio' ha ulteriormente ridotto l'offerta globale di argento, che negli ultimi cinque anni ha registrato un deficit strutturale. Grazie al suo basso costo di stoccaggio (rispetto ad altre materie prime) e alla sua lunga tradizione come materiale fondamentale per le monete, l'argento ha un vantaggio monetario simile a quello dell'oro.

Nonostante il forte rialzo di fine anno, riteniamo che il deficit di offerta potrebbe proteggere l'argento da bruschi cali nel breve termine. Inoltre, le posizioni lunghe speculative si sono moderate rispetto ai picchi di meta' anno. Tuttavia, ribadiamo che l'argento dovrebbe essere piu' suscettibile di un consolidamento degli investimenti legati all'intelligenza artificiale rispetto all'oro, data la sua natura ciclica.

*FX Strategist di J. Safra Sarasin "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

