Iveco: premio risultato 2025 con importo medio 1.216 euro, piu' basso del precedente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 feb - La societa' ha parlato di "un risultato positivo, che appare ancora piu' significativo perche' raggiunto, con il contributo di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, in un anno caratterizzato da dinamiche di mercato complesse e in un contesto globale di grande incertezza ed estremamente sfidante". Iveco Group ha fatto sapere che il valore del premio, il cui importo medio come detto e' di circa 1.200 euro lordi, e' determinato sia dalle singole performance degli stabilimenti italiani (Torino Motori, Torino Drivelines, Brescia, Bolzano e Vittorio Veneto, Piacenza, Suzzara e Foggia) nel 2025 in relazione a produttivita', rispetto dei tempi di consegna e qualita' del prodotto, sia dal raggiungimento dell'obiettivo di gruppo per la sicurezza sul lavoro. La societa' ha presentato ai sindacati i dettagli del premio, basato su indicatori "finalizzati a valorizzare il contributo di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi di competitivita' e redditivita' dell'azienda". Sara' erogato a febbraio alle oltre 14.000 persone del gruppo in Italia.

