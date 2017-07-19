Invesco: 2026, crescita potenzialmente migliore e partecipazione piu' ampia - PAROLA AL MERCATO

di Invesco Strategy&Insights (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Dopo un 2025 sottotono, ci aspettiamo un miglioramento dell'attivita' economica globale nel 2026. Questo dovrebbe favorire i settori ciclici e contribuire a una maggiore ampiezza di mercato, in particolare negli Stati Uniti. Sottolineiamo la distinzione tra una riaccelerazione da un rallentamento e una riaccelerazione verso un nuovo livello piu' elevato e sostenuto di crescita. L'outlook attuale punta verso il primo scenario.

La crescita dovrebbe migliorare in modo moderato, trainata dall'allentamento delle politiche e da stimoli mirati, ma non da un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori. Anche un modesto aumento della crescita nominale puo' avere implicazioni rilevanti per i mercati finanziari.

Cio' e' particolarmente importante alla luce delle preoccupazioni degli investitori riguardo alle valutazioni elevate del settore tecnologico e alla concentrazione degli indici statunitensi a maggiore capitalizzazione.

Una riaccelerazione dell'attivita', sostenuta dalla politica economica, crea per gli investitori un'opportunita' di diversificazione. Questo include una rotazione verso i settori ciclici, cosi' come verso titoli a minore capitalizzazione e orientati al valore. E' importante notare che storicamente le societa' statunitensi a maggiore capitalizzazione e con forte crescita - che hanno guidato in larga parte la performance del mercato - tendono ad avere una bassa correlazione con crescita e inflazione. Queste aziende spesso sovraperformano in una varieta' di contesti macroeconomici, inclusi periodi di crescita nominale contenuta, grazie alle loro caratteristiche di crescita secolare e alle posizioni di mercato dominanti. Di conseguenza, non necessitano necessariamente di un contesto economico forte per generare rendimenti.

Tuttavia, ci si aspetta un aumento della crescita nominale nel 2026 e cio' ha implicazioni per la leadership di mercato.

Il grafico mostra che i titoli value e le azioni small/mid cap tendono a presentare una correlazione piu' elevata con una crescita piu' forte e un'inflazione piu' alta.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, potrebbe favorire un ampliamento della partecipazione al mercato.

L'argomentazione a favore della diversificazione si fonda proprio su questo potenziale cambiamento nella crescita nominale.

Segmenti del mercato azionario statunitense che storicamente mostrano correlazioni piu' forti con crescita e inflazione includono i titoli mid cap e le azioni value in tutte le capitalizzazioni. Un miglioramento del contesto di crescita nominale potrebbe consentire agli investitori di ridurre la valutazione complessiva dei loro portafogli USA, posizionandosi al contempo per una partecipazione piu' ampia nella prossima fase del ciclo.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 01-01-26 12:33:53 (0190) 5 NNNN