Gam: sovraperformance dei mercati emergenti, solo l'inizio - PAROLA AL MERCATO

di Ygal Sebban* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Il 2025 ha segnato l'inizio della rinascita dei mercati emergenti, ma e' stato solo l'inizio. Grazie alla loro forza secolare, al sostegno ciclico e ai venti favorevoli tematici, riteniamo che i mercati emergenti si distinguano come una delle opportunita' piu' interessanti per il 2026.

Le stelle sono allineate 1. Dati demografici La crescita demografica, l'urbanizzazione e l'ascesa della classe media, in particolare in India e nel Sud-Est asiatico, stanno ridefinendo i modelli di consumo. L'aumento della partecipazione femminile alla forza lavoro e la crescita del PIL pro capite stanno trainando la crescita della spesa interna per i beni, ma anche, in misura crescente, per i servizi.

2. Riforme guidate dal governo ed evoluzione dell'indice Le riforme strutturali in India e Cina, comprese le iniziative in materia di pensioni, stanno accelerando la domanda interna. Nel frattempo, l'indice MSCI EM si e' spostato dai settori industriale ed energetico verso quello tecnologico e dei beni di consumo discrezionali, con India, Cina, Corea e Taiwan che rappresentano insieme il 75,7% dell'indice.

3. Qualita' del credito Otto dei dieci maggiori titoli sovrani dei mercati emergenti sono ora investment grade. I rendimenti positivi migliorano i rendimenti, rendendo le strategie di reddito fisso e FX dei mercati emergenti attraenti insieme alle azioni.

4. Venti favorevoli ciclici Gli Stati Uniti devono affrontare sfide strutturali, con i mercati che mettono in discussione la sostenibilita' del debito pubblico, le tensioni sul mercato immobiliare e il rallentamento della crescita dell'economia interna non legata all'intelligenza artificiale. Queste pressioni costringeranno probabilmente la Federal Reserve a tagli aggressivi dei tassi, spingendo i tassi di interesse reali in territorio negativo. Storicamente, tali contesti hanno innescato un indebolimento del dollaro statunitense e una sovraperformance dei mercati emergenti. I tassi di interesse piu' bassi sia negli Stati Uniti che in molti paesi emergenti dovrebbero sostenere ulteriormente la performance delle azioni dei mercati emergenti.

*Investment Director, Azionario Mercati Emergenti di GAM.

