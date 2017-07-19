Gam: petrolio, dov'e' lo shock per la crisi in Venezuela? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Una maggiore quantita' di petrolio legittimo rappresenterebbe una quantita' nota e molto probabilmente avrebbe un ulteriore effetto diretto al ribasso sui prezzi ufficiali di riferimento del Brent[3] e del WTI[4].

Per gli investitori odierni, questo contesto puo' suggerire che non siano necessari adeguamenti immediati del portafoglio. Il vecchio riflesso secondo cui l'instabilita' geopolitica si traduce in uno shock petrolifero, che a sua volta si traduce in una piu' ampia recessione economica e quindi potenzialmente in una correzione del mercato azionario, semplicemente non sembra piu' applicabile. Basti pensare al rialzo dei mercati nel marzo 2003: quando le forze statunitensi attaccarono Baghdad dopo mesi di preparativi, i prezzi del petrolio calarono e le azioni iniziarono finalmente a riprendersi dal crollo delle dot.com del 2000.

In tre punti, questi vecchi meccanismi di collegamento sembrano aver smesso di funzionare. Il primo e piu' importante e' quello descritto: gli eventi in specifici paesi produttori di petrolio non minacciano piu' l'approvvigionamento grazie a un sistema parallelo ben consolidato e alla capacita' dei produttori marginali legittimi di aumentare rapidamente la produzione in risposta agli aumenti dei prezzi.

Il secondo fattore di distacco e' il calo dell'influenza del petrolio sull'economia globale nel contesto dei cambiamenti tecnologici. L'intensita' del petrolio e' in calo, come dimostra il fatto che il consumo di petrolio oggi rimane ancora al di sotto del trend pre-2019, grazie all'uso di fonti energetiche alternative e all'aumento dell'efficienza.

Infine, il petrolio non alimenta piu' i mercati azionari ne' direttamente ne' indirettamente come faceva in passato. Nel 1980, le aziende energetiche rappresentavano quasi un terzo dell'indice S&P 500 (si pensi alla potente Exxon), mentre oggi rappresentano circa il 3%*, la quota piu' bassa nella storia moderna. Per quanto riguarda la produzione economica, il settore tecnologico dominante oggi e' molto abile nel creare nuove tendenze che non dipendono in modo significativo da una forte crescita economica.

In un'epoca di presunta stagnazione economica, l'iPhone di Apple, i social media e ora l'intelligenza artificiale sono riusciti a prosperare. Il discorso sulla 'bolla dell'IA' rivela una profonda tendenza a lungo termine: il mercato azionario sta diventando sempre piu' orientato ai servizi e alla tecnologia.

*Chief Multi-Asset Investment Strategist di GAM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 31-01-26 13:20:06 (0281) 5 NNNN