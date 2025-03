GAM: Cina, occhi sul Congresso Nazionale del Popolo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - L'economia USA ha chiuso il 2024 con una crescita del PIL del 2,3% nel quarto trimestre, sostenuta dai consumi (+4,2%), ma con segnali di rallentamento. L'inflazione core PCE, l'indice dei prezzi delle spese per i consumi personali, e' stata rivista al rialzo al 2,7%, spinto dai costi dei servizi. Dopo un'espansione del 2,8% nel 2024, la crescita si prospetta piu' debole quest'anno, con un PIL atteso al 2,3% per i consumi in frenata. Trump accelerando sui dazi, aggiunge incertezza allo scenario economico.

Negli Stati Uniti a gennaio, il reddito personale e' salito ben oltre le attese +0,9% rispetto allo 0,4% stimato, ma la spesa per consumi personali ha deluso (-0,5% reale e -0,2% effettivo contro lo -0,1% e +0,2% attesi). Dopo una stagione festiva vivace, i consumatori sembrano diventare piu' cauti, riflettendo un calo della fiducia. Il PCE core scende al 2,6%, minimo da giugno, mentre il supercore PCE si attesta al 3,1%, il livello piu' basso da marzo 2021. Il mix di crescita debole e inflazione ancora elevata rafforza lo scenario di "stagflazione leggera", con la Fed che difficilmente accelerera' i tagli ai tassi.

L'incertezza della politica economica americana evidenzia un'impennata legata a fattori geopolitici e alle scelte dell'amministrazione Trump. Da un lato, la politica dei dazi ha acuito le tensioni commerciali. Dall'altro, i tagli alla spesa pubblica del Dipartimento guidato da Musk (DOGE) hanno creato incertezza senza risparmi significativi.

L'incertezza si e' riflessa anche sul mercato azionario americano. In questa fase i titoli difensivi hanno sovraperformato quelli ciclici, penalizzati da aspettative macroeconomiche meno rosee.

Un segnale forte arriva dagli analisti azionari. Secondo uno studio di FactSet, le preoccupazioni evidenziate in precedenza hanno portato a un taglio piu' marcato del solito nelle stime sugli EPS dell'S&P 500 per il primo trimestre.

Nei primi due mesi dell'anno, le previsioni sono state ridotte del 3,5%, rispetto a un calo medio del 2,4% negli ultimi dieci anni. Anche le stime sugli utili per l'intero 2025 sono state riviste al ribasso dell'1%. Goldman Sachs, nel frattempo, ha abbassato la previsione di crescita degli EPS per il 2025 dall'11% al 9%, mantenendo invariata quella per il 2026 al 7%, citando una crescita piu' robusta del previsto nel 2024 ma segnali macro piu' deboli per quest'anno.

Nvidia ha chiuso il quarto trimestre con risultati solidi ma non esplosivi. Il fatturato di 39,3 miliardi di dollari e' in linea con le attese. La crescita rimane impressionante, le vendite trimestrali superano ora l'intero fatturato annuale di due anni fa, ma la reazione del mercato riflette un cambiamento di aspettative: la guidance e' stata leggermente sottotono, con una reddittivita' meno brillante rispetto al passato. Il margine lordo, che nel trimestre in corso sara' intorno al 71%, dovrebbe tornare sopra il 75% entro fine anno grazie all'ottimizzazione della catena di fornitura. La domanda per i chip Blackwell si conferma solida, con vendite gia' a 11 miliardi di dollari, ma il mercato inizia a interrogarsi sulla sostenibilita' del ritmo di crescita di Nvidia. Il settore dei data center, principale fonte di ricavi, potrebbe vedere un rallentamento degli investimenti, mentre emergono preoccupazioni sulla concorrenza, in particolare dalla startup cinese DeepSeek. Inoltre, il rischio di nuovi dazi USA potrebbe rappresentare un ulteriore freno. Il CEO Jensen Huang ha rassicurato sulla domanda futura ma il mercato sembra meno incline a premiarla con gli stessi multipli elevati del passato.

*Head of Multi Asset Team di GAM (Italia) SGR "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 03-03-25 13:48:35 (0378) 5 NNNN