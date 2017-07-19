Gam: azionario Cina, cresce l'attenzione degli investitori nel 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Jian Shi Cortesi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Nel 2025, l'opinione degli investitori nei confronti della Cina ha subito un profondo e drammatico cambiamento. Solo un anno prima, le domande principali vertevano sul fatto che la Cina fosse ancora un Paese in cui investire, alle prese con preoccupazioni relative alla crisi immobiliare, alle misure restrittive delle autorita' di regolamentazione e alle sfide demografiche. Nel 2025, tali timori sono in gran parte svaniti, sostituiti da una forte ripresa del mercato.

L'indice MSCI China e' cresciuto di oltre il 30% nel 2025, posizionando la Cina, insieme alla Corea, tra i mercati azionari con le migliori performance al mondo. Questo aumento ha smentito le previsioni di inizio anno che indicavano un possibile deragliamento economico a causa di un potenziale rinnovo dei dazi statunitensi, dimostrando resilienza nei confronti delle turbolenze geopolitiche e attirando una crescente attenzione da parte degli investitori per il 2026.

Il rialzo registrato finora puo' essere attribuito a due fattori principali: l'estrema sottovalutazione e il deciso sostegno politico.

All'inizio del 2025, i titoli azionari cinesi sono stati scambiati a livelli storicamente bassi, offrendo punti di ingresso molto interessanti. Contemporaneamente, la Cina ha adottato misure di stimolo energiche, un allentamento monetario e misure fiscali mirate per affrontare direttamente la triade costituita dalla debole fiducia dei consumatori, dalle tensioni nel settore immobiliare e dall'incertezza commerciale. Questa combinazione di un punto di partenza conveniente e di politiche proattive ha creato una situazione interessante, soprattutto considerando che il posizionamento degli investitori globali nella regione e' rimasto modesto, lasciando un margine significativo per un ulteriore rimpegno.

Una considerazione fondamentale emersa nell'ultimo anno e' che i dazi, pur facendo notizia e causando volatilita' a breve termine, hanno raramente influito sugli utili core di molte societa' privilegiate. I veri motori della performance sono la politica interna e i cambiamenti economici strutturali. Mentre la produzione di fascia bassa si sta spostando verso il Sud-Est asiatico, la Cina, insieme alla Corea e a Taiwan, sta avanzando verso la tecnologia di fascia alta e la produzione avanzata. Questa evoluzione ha implicazioni cruciali per la selezione dei titoli. In particolare, la dipendenza della Cina dalle esportazioni statunitensi e' diminuita drasticamente dall'inizio della guerra commerciale e molte aziende, dalle agenzie di viaggio nazionali ai leader nel settore dei veicoli elettrici come BYD, operano con un'esposizione minima o nulla agli Stati Uniti. In alcuni casi, come quello dei semiconduttori, le restrizioni statunitensi hanno persino accelerato la produzione locale, creando nuove opportunita' di investimento.

